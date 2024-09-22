Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:29

ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для российских шахматистов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) проведет консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международным паралимпийским комитетом (МПК) по поводу частичного допуска российских и белорусских спортсменов к командным турнирам, сообщает ТАСС.

При этом в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии до участия в турнирах организации. Решение принято по итогам голосования на генеральной ассамблее ФИДЕ, которая проходит в Будапеште.

21 сентября глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение россиян на международные турниры.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года ФИДЕ продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года. При этом сборным России и Белоруссии запрещено участвовать в соревнованиях.

Источник: ТАСС
Читайте также
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Отравившаяся под Красноярском семья могла по ошибке употребить в пищу пестициды
Песков связал резкие заявления Столтенберга с его скорой отставкой
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Популярное видео
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Глава Федерации велосипедного спорта России Екимов сомневается в скором изменении статуса российских велосипедистов
Коростелев — о возвращении на международную арену: «Пусть ждут нас в Тронхейме»
Генменеджер «Црвены Звезды» высказался о возвращении российских клубов в еврокубки
В ОКР назвали CAS орудием планомерного уничтожения российского спорта
В Госдуме РФ призвали Карлсена не заниматься политикой: «Путь развивает шахматы в Норвегии»
Виктора Ана притесняют в Южной Корее. Причина — в связях спортсмена с Россией и Китаем
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости