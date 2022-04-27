Адвокат не видит вины организаторов первенства России в смерти 12-летней шахматистки

Адвокат Максим Калинов высказался о виновности организаторов первенства России в смерти 12-летней шахматистки Полины Куниковой.

«Насколько мне известно, девочка вышла на улицу с разрешения матери. Между организаторами турнира и смертью девочки нет никакой причинно-следственной связи. Здесь нужно прежде всего рассматривать вопрос, что это за собака. Если она домашняя, то в отношении ее хозяина может быть дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса Российской федерации «Причинение смерти по неосторожности», наказание до двух лет лишения свободы. Например, если хозяин отпустил ее почему-то без намордника», — приводит слова адвоката «Газета.ru».

Калинов заявил, что инцидент произошел за пределами шахматного турнира и организаторы не будут нести никакой ответственности.

«Если бы на территории, где проводился турнир, к примеру, оказалась собака, которая загрызла, то тогда да — организаторы шахматного турнира не обеспечили безопасность, не приняли мер и так далее. А здесь это произошло за территорией, не в том месте, где проводился турнир. Организаторам точно ничего не будет, как и матери. Она не могла предполагать, что ее девочку загрызет собака. А по поводу хозяина собаки — думаю, возбудят уголовное дело, потому что и резонанс, и девочка маленькая», — добавил Калинов.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Лоо досрочно прекращены детские первенства России по шахматам из-за трагической гибели участницы соревнований Куниковой. Как отмечается, соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

По информации ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, 12-летняя девочка погибла в результате нападения на нее собаки. Она перелезла через забор на закрытую территорию, чтобы покормить щенят. Тогда на нее набросилась овчарка и нанесла травмы, несовместимые с жизнью.