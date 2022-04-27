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«Нужно либо делать питомники, либо отстреливать бездомных собак». Карпов высказался о гибели 12-летней шахматистки

Анатолий Карпов жестко высказался о проблеме бездомных собак после гибели 12-летней шахматистки
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» прокомментировал трагическую гибель участницы детского первенства России по шахматам Полины Куниковой.

12-летняя девочка погибла в результате нападения собаки.

«Федерация, конечно, должна помочь. Но дело-то не в этом. Брать на контроль — это мало. Проблема в другом. Мы должны решить проблему бездомных собак. Нужно либо делать питомники, либо отстреливать. Других вариантов нет! Это большая трагедия. И в стране это огромная проблема. А то начинают: собаки не виноваты! А как по-другому? Если общество не может решить проблему. Мы не должны ставить под угрозу жизнь детей», — сказал Карпов «СЭ».

Детские первенства России по шахматам в микрорайоне Лоо были досрочно прекращены и не возобновятся до окончания следствия и выяснения причин случившегося.

12-летняя шахматистка погибла во&nbsp;время первенства России, турнир был досрочно прекращен. «Овчарка нанесла ей травмы, несовместимые с жизнью». Первенство России прервали из-за страшной смерти 12-летней шахматистки

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