«Нужно либо делать питомники, либо отстреливать бездомных собак». Карпов высказался о гибели 12-летней шахматистки

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» прокомментировал трагическую гибель участницы детского первенства России по шахматам Полины Куниковой.

12-летняя девочка погибла в результате нападения собаки.

«Федерация, конечно, должна помочь. Но дело-то не в этом. Брать на контроль — это мало. Проблема в другом. Мы должны решить проблему бездомных собак. Нужно либо делать питомники, либо отстреливать. Других вариантов нет! Это большая трагедия. И в стране это огромная проблема. А то начинают: собаки не виноваты! А как по-другому? Если общество не может решить проблему. Мы не должны ставить под угрозу жизнь детей», — сказал Карпов «СЭ».

Детские первенства России по шахматам в микрорайоне Лоо были досрочно прекращены и не возобновятся до окончания следствия и выяснения причин случившегося.