«Травмированный локоть дал о себе знать». Логинов пропустит летний чемпионат России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Александр Логинов пропустит летний чемпионат России по биатлону.

— Александр Логинов не выступит на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Накануне попробовал потренироваться, но травмированный локоть дал о себе знать. Рисковать нет смысла, Саша — здоровья.

Ранее Логинов снятся со спринта и индивидуальной гонки. Тренер спортсмена Александр Касперович подтвердил, его подопечный испытывает болевые ощущения в локте.