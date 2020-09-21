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«Травмированный локоть дал о себе знать». Логинов пропустит летний чемпионат России

10:20
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Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Александр Логинов пропустит летний чемпионат России по биатлону.

— Александр Логинов не выступит на летнем чемпионате России по биатлону в Тюмени, — написал Губерниев в Telegram-канале. — Накануне попробовал потренироваться, но травмированный локоть дал о себе знать. Рисковать нет смысла, Саша — здоровья.

Ранее Логинов снятся со спринта и индивидуальной гонки. Тренер спортсмена Александр Касперович подтвердил, его подопечный испытывает болевые ощущения в локте.

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