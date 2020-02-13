Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал Мартена Фуркада после того, как тот высказался в своем Twitter о «возрастных проблемах» Анфисы Резцовой. Ранее бывшая лыжница и биатлонистка объяснила успехи француза некорректной помощью медицины.

— Конечно, Фуркад прав. Резцова — дура, она пропила все что можно. Говорила, что слушать Тихонова себе дороже, а в итоге что? У нее была федерация Московской области. Ничего кроме пьянок она не устраивала. Какая медицина, о чем она? Большунов выигрывает, тоже что-то принимает, что ли? Или Пушкин стихи писал — наверное, тоже на допинге сидел? Просто талантище человек был. Как и Фуркад, таких единицы. Здесь болею за него. А Резцова лезет, куда не надо, — сказал Тихонов корреспонденту «СЭ». (Дмитрий Кузнецов)