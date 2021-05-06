Сборная Германии по биатлону объявила состав на сезон
21:18
Стал известен состав сборной Германии на сезон, сообщает сайт Немецкой федерации биатлона. Спортсмены будут готовиться к Кубку мира-2021/22 и зимней Олимпиаде в 2022 года в Пекине.
Состав сборной Германии
Мужчины
Основная группа: Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Роман Реес.
Запасная группа: Филип Хорн, Йоханес Кюн, Филипп Наврат, Юнус Штрелов.
Женщины
Основная группа: Дениз Херрман, Франциска Пройс, Янина Хеттих, Ванесса Хинц.
Запасная группа: Каролин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш.
Первый этап нового сезона стартует 27 ноября в Контиолахти (Финляндия).
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