Сборная Германии по биатлону объявила состав на сезон

Стал известен состав сборной Германии на сезон, сообщает сайт Немецкой федерации биатлона. Спортсмены будут готовиться к Кубку мира-2021/22 и зимней Олимпиаде в 2022 года в Пекине.

Состав сборной Германии

Мужчины

Основная группа: Бенедикт Долль, Эрик Лессер, Роман Реес.

Запасная группа: Филип Хорн, Йоханес Кюн, Филипп Наврат, Юнус Штрелов.

Женщины

Основная группа: Дениз Херрман, Франциска Пройс, Янина Хеттих, Ванесса Хинц.

Запасная группа: Каролин Хорхлер, Марен Хаммершмидт, Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш.

Первый этап нового сезона стартует 27 ноября в Контиолахти (Финляндия).