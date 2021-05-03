Лопухов считает, что тренировочный процесс в сборной России на среднем уровне

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов высказал мнение, что качество тренировочного процесса в команде оставляет желать лучшего.

«Как я понял, президент (СБР Виктор Майгуров — Прим. «СЭ») хочет создать две альтернативные группы у мужчин и у женщин, но что из этого выйдет — вопрос, — цитирует Лопухова ТАСС 3 мая. — Я бы сказал, что это не по-государственному. Я считаю, что главное — создать условия, в которых спортсмен мог бы хорошо тренироваться и анализировать свою тренировочную работу, в этом и заключается качество тренировочного процесса. В целом у нас с этим есть проблемы.

Надо работать над техникой, над стрельбой, должна быть четкая организация, педагогика. Качества учебно-тренировочного процесса, к сожалению, нет, его надо окультуривать. Сейчас все на среднем уровне, та же Татьяна Акимова тренировалась на троечку с минусом. Это не работа, это не уровень сборной».

На прошлой неделе Союз биатлонистов России (СБР) объявил о разделении сборной на группы. С мужским составом будут работать Юрий Каминский и Сергей Башкиров, с женским — Михаил Шашилов и Евгений Куваев.