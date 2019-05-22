Драчев высказался о будущем Глазыриной

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о будущем Екатерины Глазыриной. 31-летняя спортсменка выиграла спринт на прошедшем чемпионате России в Тюмени и вошла в расширенный состав национальной команды на следующий сезон.

Напомним, Глазырина была отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок ее дисквалификации истек 9 февраля.

– Как развивается ситуация с Глазыриной? Вы говорили, что ей нужно решить проблему с призовыми, а один из руководителей СБР Алексей Нуждов говорит, что лучше построит на эти деньги новые установки. Получается, она заложница ситуации?

– Здесь надо разделять. Есть деньги СБР, которые мы имеем и можем развивать с их помощью биатлон в стране. Мы и так в этом году 92 винтовки отдали в регионы, 470 установок купили поставили, построили 14 стрельбищ. Если федерация Красноярского края или Свердловской области готова за нее биться, мы готовы пойти на переговоры и встречи, чтобы дать возможность ей выступать в сборной, еще где-то – но с учетом того, чтобы выполнить обязательства. Ведь не мы должны выполнять их за кого-то!

– То есть регион должен предоставить некие гарантии?

– Про гарантии мы не говорим, мы не требуем от Глазыриной взять 62 тысяч евро и положить нам на стол. Но нам надо хотя бы обсуждать, а не уходить в себя. Они на разговор не выходят, а мы должны за них решать?

– Другими словами, это ответственность региона?

– В том числе. Совместная. (Дмитрий Кузнецов)

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