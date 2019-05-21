Домрачева и Бьорндален решили заняться теннисом. Фото

Экс-биатлонисты Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален берут уроки тенниса. Об этом белорусская спортсменка сообщила в своем Инстаграме.

- Делаем первые шаги в большом теннисе - начало положено, профессиональные советы от знатока дела Николая Мирного и ракетки уже в нашем арсенале, - написала Домрачева. - Следующий этап - урок от Макса. Зимой поменяемся ролями. Готовься, Максим Мирный.

Максим Мирный - белорусский теннисист, олимпийский чемпион в миксте, победитель "Ролан Гаррос" и US Open в парном разряде.