18:35 | Биатлон

Домрачева и Бьорндален решили заняться теннисом. Фото

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Экс-биатлонисты Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален берут уроки тенниса. Об этом белорусская спортсменка сообщила в своем Инстаграме.

- Делаем первые шаги в большом теннисе - начало положено, профессиональные советы от знатока дела Николая Мирного и ракетки уже в нашем арсенале, - написала Домрачева. -  Следующий этап - урок от Макса. Зимой поменяемся ролями. Готовься, Максим Мирный.

Максим Мирный - белорусский теннисист, олимпийский чемпион в миксте, победитель "Ролан Гаррос" и US Open  в парном разряде.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bxurl-aC2jS/?igshid=zt92v0f2p809

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