Домрачева и Бьорндален решили заняться теннисом. Фото

Экс-биатлонисты Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален берут уроки тенниса. Об этом белорусская спортсменка сообщила в своем Инстаграме.
- Делаем первые шаги в большом теннисе - начало положено, профессиональные советы от знатока дела Николая Мирного и ракетки уже в нашем арсенале, - написала Домрачева. - Следующий этап - урок от Макса. Зимой поменяемся ролями. Готовься, Максим Мирный.
Максим Мирный - белорусский теннисист, олимпийский чемпион в миксте, победитель "Ролан Гаррос" и US Open в парном разряде.
Делаем первые шаги в большом теннисе - начало положено, профессиональные советы от знатока дела Николая Мирного и ракетки уже в нашем арсенале. Следующий этап - урок от Макса ;) Зимой поменяемся ролями. Готовься @maxmirnyi :) Our first steps in tennis. Professional advices from the expert Nikolay Mirny and the rackets are already in our arsenal. The next stage is a lesson from Max;) In the winter, we switch roles. Be prepared @maxmirnyi :)
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/Bxurl-aC2jS/?igshid=zt92v0f2p809