Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры

Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина в Instagram объявила о завершении карьеры. 35-летняя россиянка, сестра Антона Шипулина, выступала за Словакию с декабря 2008 года и стала трехкратной олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира.

— Пришло время подвести итоги моей подготовки к новому сезону. Прошло 6 месяцев после окончания одного из успешнейших сезонов в моей карьере, в котором удалось достичь важные для меня спортивные цели. Это дало мне уверенность, что я готова помочь женским эстафетам выступать на должном уровне в будущем сезоне, и продолжала тренироваться для того, чтобы таким образом смогла Вас порадовать еще и этой зимой, — написала 35-летняя спортсменка.

Во время летней подготовки без проблем справлялась с тренировочной нагрузкой, а вот соревновательный темп переносила иначе, чем предполагала. Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. За последние пол года в моей жизни произошло много перемен. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду «безболезненно», но понимала, что не справляюсь с тем темпом «нормальной жизни» и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне, для успешного участия с соревнованиях. Много обязанностей и мало времени для восстановления — не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась «прыгнуть выше своей головы» из лучших побуждений.

Понимая то, что в таком состоянии, девчатам реально не смогу помочь, а наоборот, буду «якорем» в команде, отнимая у них драгоценные силы для индивидуальных гонок, решила взвесить все за и против.

Это решение для меня одним из самых сложных с моей спортивной жизни, потому что пришло время поставить точку в моей спортивной карьере.

Ухожу с глубоким чувством благодарности за все то, что мне спорт дал, и за то, как Вы, дорогие любители биатлона, часто были моей главной мотивацией для достижения лучших результатов.

Кузьмина — трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратный призер мирового первенства, двукратная чемпионка Европы. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Словакии. Лучшая спортсменка Словакии 2010 и 2014 годов.