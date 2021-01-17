Тарьей Бе вышел на первое место в зачете масс-старта, Елисеев поднялся на 13-ю строчку

Норвежец Тарьей Бе вышел на первое место в зачете масс-старта Кубка мира.

Спортсмен выиграл масс-старт на этапе в Оберхофе (Германия) и обогнал немца Арнда Пайффера, который опустился на вторую строчку. Третьим идет брат Тарьея Бе, Йоханнес.

Россиянин Матвей Елисеев, занявший шестое место, поднялся с 20-го на 13-е место.

Кубок мира

Масс-старт (мужчины)

1 (3). Тарьей Бе (Норвегия) — 108 (+60)

2 (1). Арнд Пайффер (Германия) — 90 (+30)

3 (7). Йоханнес Бе (Норвегия) — 72 (+36)

4 (18). Беньямин Вегер (Швейцария) — 71 (+48)

5 (14). Лукас Хофер (Италия) — 70 (+43)

6 (11). Симон Эдер (Австрия) — 70 (+40)

13 (20). Матвей Елисеев (Россия) — 59 (+38)

21 (10). Александр Логинов (Россия) — 31 (0)

28 (21). Евгений Гараничев (Россия) — 20 (0)

29 (23). Эдуард Латыпов (Россия) — 20 (+4)