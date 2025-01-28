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Никита Поршнев: «Латыпов, Серохвостов и Логинов готовы биться за медали на Кубке мира»

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Известный российский биатлонист Никита Поршнев в интервью «СЭ» и «Известиям» заявил, что уровень нашей сборной остается стабильно высоким, несмотря на длительную международную изоляцию.

— Я считаю, что уровень не просел. Думаю, что лидеры нашей команды, такие как Латыпов, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, будут биться за медали на этапах Кубка мира, если их туда допустят. Это сто процентов, — заявил спортсмен.

— Каково вам выступать на внутренних соревнованиях в условиях бана?

— Все нормально. Отличная организация, есть конкуренция с лучшими нашими ребятами и белорусами. Радует, что на многих этапах Кубка России и Кубка Содружества присутствует много зрителей на трибунах. А в январе еще и погода была приятная. Не всегда из-за этого было удобно, поскольку снег подтаивал, но в целом мне было приятно бегать, когда тепло. Особенно на последнем этапе, где еще и снег был, поэтому трасса получилась ровная.

(Алексей Фомин)

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