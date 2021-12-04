Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты россиян в мужской эстафете на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Достойный результат! Однако то, что Латыпов на штрафной круг зашел — это совершенно нехороший знак. Состав был оптимальный, он достойно отстоял место в эстафете. Наши и по скорости шли хорошо. Запасных надо было меньше брать, тогда будет больше шансов выиграть», — сказал Хованцев «СЭ».

4 декабря победу в эстафете Кубка мира в Эстерсунде одержала сборная Норвегии. Россияне стали третьими. Перед последней стрельбой россияне шли вторыми, но Эдуард Латыпов заработал штрафной круг.