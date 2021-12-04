Россия стала третьей в мужской биатлонной эстафете в Эстерсунде, победила Норвегия

Победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) одержала сборная Норвегии.

Второй стала сборная Франции. Сборная России на третьем месте. Перед последней стрельбой россияне шли вторыми, но Эдуард Латыпов заработал штрафной круг.

За победителей выступали Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Ветле Кристиансен. В составе сборной Франции в эстафете участвовали Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье и Кантен Фийон-Майе. За сборную России выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5 км

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:14.09,3 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — отставание 11,2 (0+8)

3. Россия (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 45,9 (1+9)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — 1.07,8 (0+6)

5. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбаль, Антон Дудченко) — 1.28,5 (1+6)

6. Белоруссия (Сергей Бочарников, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — 2.07,5 (0+11)