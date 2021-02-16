Лучшей из россиянок в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке неожиданно стала Светлана Миронова, которая с двумя минутами штрафа заняла пятое место

Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)

3. Ингрид Тарневолд (Норвегия) — 1.04,0 (1)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.52,2 (2)

5. Светлана Миронова (Россия) — 2.05,8 (2)

6. Селина Гаспарин (Швейцария) — 2.09,6 (2)...

14. Лариса Куклина (Россия) — 2.28,3 (1)...

24. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.21,8 (2)...

29. Татьяна Акимова (Россия) — 3.38,9 (2)

Миронова стартовала под 93-м номером, и в том числе поэтому от ее выступления почти ничего не ждали. Спортсменка, которая в спринте промахнулась шесть раз, а в эстафете зашла на два круга штрафа, в гонке для снайперов — готовый парадокс. Да еще и в поздней, самой невыгодной стартовой группе.

Но ставка старшего тренера Михаила Шашилова сработала на двести процентов. Миронова вышла и спокойно сделала свое дело, в том числе и на рубеже. Два промаха вполне укладываются в обычный для нее процент попаданий. Зато на лыжне Светлана была с огромным отрывом лучшей из наших и в итоге заняла достойное пятое место.

Страшно подумать, что было бы, если бы Миронову на индивидуалку не поставили. Тогда нашим лучшим результатом стало бы только 14-е место Ларисы Куклиной.

В гонке была расслаблена и спокойна

— Все замечательно: неплохой результат, прекрасная погода, — рассказала Миронова. — На спринте реально было очень холодно. А сегодня в гонке — даже жарко.

— Решение, что вы бежите индивидуалку, было ожидаемым?

— Для тренеров это, наверное, было очень сложное решение. Но почему они так решили, наверное, лучше спросить у них. Меня спросили, готова ли я бежать, я сказала, что да. Все, что можно было, мы уже проиграли, цепляться не за что, я не была здесь в статусе лидера... Так что я была очень расслаблена и спокойна в гонке.

— Поздний стартовый номер не помешал?

— Трасса вообще не разбивалась, ветровая обстановка стабильная, так что стартовая группа не имела никакого значения.

— Вас отделил от медали, по сути, один промах.

— Нужно еще все проанализировать... Но мне сказали, что на «лежке» был габарит, и я его видела. Смогла бы я прибавить по ходу? Наверное, да.

Нужно еще посмотреть аналитику, потому что, судя по отставаниям, которые мне кричали на дистанции, это были не такие большие секунды.

Хочу быть лидером не для кого-то, а для самой себя

— Чувствуете себя теперь снова лидером команды?

— Пока что я вообще ничего не чувствую. Я никогда себя не сравниваю, мне нужно быть лидером не среди кого-то, а для себя самой. Потому что все ошибки происходят в голове.

— После первых неудачных гонок в адрес команды было много критики. Вы сейчас заходите в соцсети?

— Если честно, после спринта была в таком состоянии, что у меня даже не было сил, чтобы что-то читать. Так что ничего не читала, кроме открытых сообщений в Direct. Но там были одни хорошие пожелания, я ответила и поблагодарила болельщиков за поддержку. Приятно, что даже в такой ситуации они нашли для меня добрые слова.

— В эстафете вы почти точно побежите, а как насчет сингл-микста?

— Сто процентов — нет. Это моя нелюбимая гонка. Она очень динамичная, с короткой дистанцией, и, когда ты приходишь на рубеж, тебя очень сильно колотит. Ну, по крайней мере меня. Наверное, мне бы хотелось подтянуть этот компонент, чтобы быть конкурентоспособной и в этой гонке тоже. Но этим лучше заняться уже в летний период.