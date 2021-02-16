Невероятное возвращение Мироновой! Никто в нее не верил, а Светлана зарубилась за медаль

Женская сборная постепенно набирает обороты, хотя подиума все нет

Чемпионат мира. Женщины. Индивидуальная гонка

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)

3. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 1.04,0 (1)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 1.52,2 (2)

5. Светлана Миронова (Россия) — 2.05,8 (2)

6. Селина Гаспарин (Швейцария) — 2.09,6 (2)...

14. Лариса Куклина (Россия) — 2.28,3 (1)...

24. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.21,8 (2)...

29. Татьяна Акимова (Россия) — 3.38,9 (2)

«Все, что можно было, мы уже проиграли». Миронова — о своем выступлении в Поклюке

Перед индивидуальной гонкой у девушек на чемпионате мира настроения вокруг российской команды были более чем упадническими. Шансы на какой-либо успех в гонке на четыре огневых рубежа и так для россиянок были не самые высокие, а с учетом слабой готовности сборной и вовсе выглядели теоретическими. Более того, перед стартом индивидуалки вновь все обсуждали выбор состава на гонку. Решение поставить Светлану Миронову после двух штрафных кругов смешанной эстафеты и шести промахов в спринте было спорным. Только в итоге Светлана стала лучшей среди россиянок и до последнего рубежа боролась как минимум за пьедестал, а по ходу дистанции — даже за победу.

Решение поставить Миронову было рискованным, но риск оправдался

Сколько человек пытались обвинить Михаила Шашилова и других представителей тренерского штаба сборной в профнепригодности! К примеру — двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, ранее заявлявший об ошибках при подготовке. «Решение поставить Миронову мне непонятно, — сказал Васильев в интервью «СЭ». — Ей, наоборот, сейчас надо дать отдохнуть, чтобы она настроилась и в полной мере проявила себя в эстафете. Да, стрельба и ход не самые лучшие, но надежда умирает последней».

Эта критика была логична: ставить на гонку, где самое главное — это стрельба, человека, который сам говорит о больших проблемах на рубеже, как минимум странно. Еще больше вопросов возникло после объяснения причин такого решения. «За восемью биатлонистами стоят восемь губернаторов как максимум, восемь регионов, восемь тренеров, точно таких же, как я, с которыми нужно что-то согласовывать, общаться. Нельзя просто так все сломать сразу», — заявлял Шашилов. Выглядело так, будто на тренерский штаб либо давят сверху, либо же внутри команды какие-то интриги.

Но также, как на выходных в случае с критикой выбора Ирины Казакевич, и на этот раз всем хейтерам пришлось раскаяться — риск с Мироновой себя оправдал. Правильно говорят, что индивидуальные гонки — это время чудес. Ничем, кроме как чудом, невероятное преображение Светланы объяснить невозможно. Она стартовала в последней группе, уже на изреженной трассе, а ее физическое состояние за три дня после катастрофы в спринте вряд ли могло измениться кардинально.

Шашилов решил поддержать Светлану после неудачи

С первого же круга Светлана шла в одни ноги с лидерами — «королевой» индивидуалок шведкой Ханной Эберг и чешкой Маркетой Давидовой. Давидова — практически единственная, кто отработал чисто: условия для стрельбы были не лучшими. Но Светлана первые два рубежа отстреляла превосходно — выдала и хорошую скорость стрельбы, и исключительную точность. Перед третьим рубежом шли разговоры о возможной победе, но окончательно решить проблемы Миронова все же не смогла. По одному промаху на третьем и четвертом круге — и сначала уходит золото, а затем и возможная бронза. Причем ошибки были технические, а не психологические. Светлана торопилась и недоработала два последних рубежа, поэтому и финишировала в итоге только пятой.

Тем не менее пятое место для Мироновой — это все равно невероятный успех. Как для самой Светланы, так и для всей команды. Миронову воспринимают сейчас как лидера женской сборной, и на фоне ее провалов настроения вокруг всей команды негативные. Возможно, Шашилов действительно был прав, когда говорил о необходимости дать Светлане еще один шанс. Ведь отправь ее сейчас в глубокий запас до конца чемпионата — она могла бы закрыться в себе и сломаться. А у нас сейчас не так много биатлонисток, способных бороться за пьедестал на ЧМ. А Светлана действительно за медаль боролась, пусть в этой борьбе в итоге и уступила.

«Если проанализировать, как начинался турнир, то, думаю, это хорошая гонка и хорошие эмоции, — сказала после финиша в эфире «Матч ТВ» Миронова. — Два дня до индивидуальной гонки прошли быстро. Конечно, я переживала из-за спринта и шести промахов, но я все проанализировала, нашла ошибки, поработала на тренировке и все исправила. Рада, что сегодня получилось все реализовать».

Миронова и Казакевич оформили путевку в масс-старт

Удивили только слова в интервью от тренера по стрельбе Алексея Волкова. Волков заявил, что в плане работы с Мироновой штаб сборной не предпринимал никаких экстренных мер. «Что делали с Мироновой после спринта? Надо спросить у Светланы, делалось у нее что-то или нет. Я могу что-то посоветовать, как видел со стороны. Как дальше она будет принимать — вопрос к ней. В спринте и сегодня она работала по-разному», — сказал специалист.

Но в целом к стрельбе россиянок в индивидуальной гонке претензий практически нет. Были небольшие огрехи, обидно что без «нулей», но в целом рабочая ситуация, позволяющая бороться за высокие позиции. Девушки, собственно, и боролись — все россиянки в итоге в топ-30, чего давно не было. Набирает ход Ульяна Кайшева, не так плоха была и Татьяна Акимова, а Лариса Куклина и вовсе финишировала 14-й. Учитывая, что это ее первая и, возможно, последняя гонка на ЧМ — результат положительный. Но сама собой она не очень довольна.

«Тяжело сидеть каждый день, когда соседка по комнате уходит на гонку, а ты — на тренировку. Непросто, нелегко эмоционально, психологически. Вот представьте, дали тебе единственный шанс. К сожалению, я не смогла им воспользоваться сегодня», — отметила Куклина. Реально увидеть Ларису теперь можно будет только в женской эстафете, и на самом деле шансы у нее войти в четверку неплохие.

Известно сейчас только по планам ставить в четверку Миронову — Волков заявил, что ее место не обсуждается. После хорошей индивидуальной гонки Светлана может побежать и сингл-микст. Вероятно, вместе с Эдуардом Латыповым. Но это все гадание на кофейной гуще. Гарантированно можно говорить только об участии Мироновой в масс-старте, куда она оформила путевку хорошей гонкой. Как и Казакевич — сразу две россиянки побегут самый элитарный вид программы биатлонного ЧМ. Может быть, не так уж все и плохо в царстве Шашилова и Польховского? Тем более впереди еще немало гонок, и есть все шансы переломить неудачно складывающийся турнир.