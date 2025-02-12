Юрлова-Перхт: «Если Бе сказал, что заканчивает, значит, действительно заканчивает»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала «СЭ», что верит в то, что Йоханнес Бе завершит спортивную карьеру по окончании текущего сезона.

— Сейчас у младшего Бе на одну личную победу на чемпионатах мира меньше, чем у Бьорндалена и Мартена Фуркада. Сможет ли он повторить их рекорд и превзойти его?

— Думаю, что мы увидим это все с 12 по 23 февраля. Мне кажется, что сейчас большую уверенность в своих силах приобрел Лагрейд. Как раз таки он и будет основным конкурентом Йоханнеса. У Бе была подушка безопасности в виде желтой майки, но мы видели, что после Антхольца она перешла к Стурле. Поэтому сейчас в этом есть дополнительная психологическая нагрузка. Хотя, возможно, это, наоборот, снимет с Йоханнеса груз ответственности. Тогда он может вспомнить, что сильнее его не было в последние годы, и показать свой максимум.

— Верите ли вы в то, что это его последний главный старт?

— Верю. Если он сказал, что заканчивает, значит, действительно заканчивает. Мне кажется, что норвежцам несвойственно говорить, что уходят, а на следующий сезон снова бегать на Кубке мира. Да и не только норвежцам, но и европейцам в целом. Они не возвращаются после подобных заявлений.