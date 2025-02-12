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12 февраля 2025, 15:00

Юрлова-Перхт: «Если Бе сказал, что заканчивает, значит, действительно заканчивает»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала «СЭ», что верит в то, что Йоханнес Бе завершит спортивную карьеру по окончании текущего сезона.

— Сейчас у младшего Бе на одну личную победу на чемпионатах мира меньше, чем у Бьорндалена и Мартена Фуркада. Сможет ли он повторить их рекорд и превзойти его?

— Думаю, что мы увидим это все с 12 по 23 февраля. Мне кажется, что сейчас большую уверенность в своих силах приобрел Лагрейд. Как раз таки он и будет основным конкурентом Йоханнеса. У Бе была подушка безопасности в виде желтой майки, но мы видели, что после Антхольца она перешла к Стурле. Поэтому сейчас в этом есть дополнительная психологическая нагрузка. Хотя, возможно, это, наоборот, снимет с Йоханнеса груз ответственности. Тогда он может вспомнить, что сильнее его не было в последние годы, и показать свой максимум.

— Верите ли вы в то, что это его последний главный старт?

— Верю. Если он сказал, что заканчивает, значит, действительно заканчивает. Мне кажется, что норвежцам несвойственно говорить, что уходят, а на следующий сезон снова бегать на Кубке мира. Да и не только норвежцам, но и европейцам в целом. Они не возвращаются после подобных заявлений.

Йоханнес Бе.«Верю, что это последний главный старт Бе». Юрлова-Перхт — о чемпионате мира

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Екатерина Юрлова-Перхт
Йоханнес Бе
Биатлон
Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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