Большая четверка в сборе. Нас ждут жаркие полуфиналы Единой лиги

Последним в топ-4 главного баскетбольного турнира страны вышел действующий обладатель титула «Зенит».

Главная сенсация первого раунда плей-офф Единой лиги грянула уже на старте — вышедший защищать чемпионскую корону «Зенит» на своей площадке проиграл МБА. Дебютанты из Москвы вообще по сезону оставили приятное впечатление. Команда в первый сезон в Единой лиге выступала вообще без легионеров, но попила немало крови у фаворитов и попала в топ-6 на втором этапе регулярки.

Победа со счетом 3:4

И «Зенит» команда, возглавляемая Василием Карасевым, по ходу «гладкого» чемпионата уже обыгрывала. И повторила этот трюк уже в матчах на вылет. Петербуржцы по ходу первого матча вообще вели «+14» в начале четвертой четверти. Но затем проспали рывок соперников 18:0! У москвичей зажигали Андрей Лопатин и Макар Коновалов. А у хозяев не лучший матч провел лидер команды француз Томас Эртель — шесть потерь, в том числе в последней атаке.

Благодаря этому успеху МБА четвертьфиналы сразу лишились перспективы закончиться только «сухарями». Но затем, конечно, «Зенит» взял себя в руки. Судьбу второго и третьего матчей решали головокружительные провалы МБА во второй четверти. В четвертом новичкам лиги удалось побороться, но и только. Эртель полностью реабилитировался за первый матч, закончив серию дабл-даблом.

Единственным клубом, которому удалось шагнуть в полуфинал, имея более низкий номер «посева», стал «Локомотив-Кубань». К тому же южане по ходу регулярки проиграли ставшему их соперником «Пари Нижний Новгород» все четыре матча. Это не вселяло оптимизма в болельщиков «Локо». Они, кстати, попали в самую безумную историю этого плей-офф — отправившись на выезд в Нижний, застряли в той самой знаменитой пробке после снежной бури на трассе «Дон». И в итоге провели в дороге больше двух суток, успев только ко второму матчу.

Но и у команды Зорана Лукича были свои трудности, главным образом кадровые. Нижегородцы почти весь сезон провели короткой ротацией, а перед плей-офф разом лишились Ивана Стребкова, Дмитрия Хвостова и Драгана Апича. Даже взглянув в протоколы, легко понять, что судьба двух матчей в серии решилась в пользу «Локомотива» в последних четвертях. У волжан попросту заканчивались силы в решающие моменты игры. А в Краснодаре «Локо» победил уже уверенно, ведя по ходу матча «+20».

Огнем и мячом

Про две другие серии много говорить и не стоит. ЦСКА и УНИКС оказались на голову выше оппонентов. Армейцам, уверенно выигравшим «гладкий» чемпионат, в серии с «Автодором» даже не понадобилась помощь восстанавливающегося после травмы Алексея Шведа. В домашних встречах красно-синие дважды устроили саратовцам аттракцион «вынос тела». Выиграв первый матч с разницей «+35», во втором они набрали 25 очков всего за четыре первые минуты!

Все, что оказалось дозволено «Автодору» — достойно проиграть дома. Хозяева вели в счете до третьей четверти, но скамейка у армейцев куда длиннее, что и сказалось. Не менее убедительно доказал свое преимущество УНИКС, не позволивший «Парма-Пари» даже задуматься об удачном исходе серии. В домашних играх казанцы выиграли все восемь четвертей! А в Перми хозяева, наконец, забрали стартовую 10-минутку, но за оставшиеся три набрали всего 31 очко.

Теперь ЦСКА, который готовится отметить 100-летие клуба, проверит на прочность «Локомотив-Кубань». Первый матч, на котором армейцы обещают устроить болельщикам настоящий праздник, пройдет в Москве 15 апреля. На следующий день УНИКС примет «Зенит». С полуфиналов серии будут продолжаться до четырех побед.

Единая лига ВТБ. 1/4 финала

ЦСКА — «Автодор» — 103:68 (30:20, 22:13, 25:17, 26:18)

ЦСКА — «Автодор» — 111:85 (34:21, 31:18, 24:20, 22:26)

«Автодор» — ЦСКА — 67:76 (25:16, 14:20, 16:21, 12:19)

Счет в серии — 3:0

УНИКС — «Парма-Пари» — 101:76 (24:22, 26:22, 26:20, 25:12)

УНИКС — «Парма-Пари» — 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13)

«Парма-Пари» — УНИКС — 52:73 (21:14, 11:20, 8:25, 12:14)

Счет в серии — 3:0

«Зенит» — МБА — 61:65 (17:13, 22:20, 12:9, 10:23)

«Зенит» — МБА — 87:60 (21:17, 23:6, 29:21, 12:16)

МБА — «Зенит» — 61:86 (17:23, 6:28, 19:19, 19:16)

МБА — «Зенит» — 80:99 (23:23, 19:28, 21:24, 17:24)

Счет в серии — 3:1

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» — 81:93 (16:20, 23:20, 21:22, 21:31)

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» — 72:77 (12:12, 28:18, 16:22, 16:25)

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 92:81 (22:22, 27:16, 25:16, 18:27)

Счет в серии — 0:3