Армейцы уступили андердогу. Чемпиона ждет третий матч

«Локомотив-Кубань» и «Зенит» вышли в полуфинал, а ЦСКА сенсационно проиграл в Нижнем.

В ответных четвертьфинальных матчах грянула первая сенсация плей-офф: ЦСКА неожиданно уступил в гостях «Нижнему Новгороду», в то время как первая и вторая команды по итогам регулярного сезона — «Зенит» и «Локо» — уверенно одолели своих соперников. В четверг третьим полуфиналистом может стать казанский УНИКС, если одолеет на выезде дебютанта плей-офф — польскую «Зелену Гуру».

Уступаем @BC_NN. Нас ждёт третий матч серии.



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Иван Ухов: 12 очков, 2 подбора@Da_Thrill21: 11 очков, 5 подборов

Никита Курбанов: 10 очков, 14 подборов, 2 передачи pic.twitter.com/eQr2ZsQYt0 — CSKA Moscow (@cskabasket) May 13, 2021

Сенсация на Волге

«Нижний Новгород» — ЦСКА — 76:72 (19:19, 21:20, 19:21, 17:12)

«Нижний Новгород»: Астапкович (19), Кейси Шеперд (13)

ЦСКА: Ухов (12), Клайберн (11), Курбанов (10 + 14 подборов), Шенгелия (10).

Первый матч — 59:84.

Счет в серии: 1-1.

«Я бы никогда не подумал, что, заняв пятое место в регулярке и показав максимально возможный результат за последнее время, мы встретимся в четвертьфинале с ЦСКА», — сказал перед началом серии генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов. Впрочем, как оказалось, статус андердога только на руку команде Зорана Лукича. В дебютном матче серии «Нижний Новгород» долгое время боролся с ЦСКА на равных. Вторая игра началась по тому же сценарию. Несмотря на резвое начало в исполнении ЦСКА, Астапкович и Торопов не дали армейцам убежать в отрыв. Концовка первой половины и вовсе осталась за волжанами. В итоге Шеперд попаданием с сиреной позволил «Нижнему» уйти на большой перерыв в роли лидеров — как и в первом матче.

Третья четверть не внесла радикальных изменений в характер матча, а в начале заключительного игрового отрезка красно-синие организовали себе 5-очковый перевес, но тут в дело вступили «дальнобойщики» волжан. Бабурин, Воронцевич и Астапкович устроили бомбардировку кольца гостей. Особенно ударно отметился в концовке Астапкович, набравший семь очков подряд. За 27 секунд до финального свистка «Нижний» вел 74:72 и владел мячом.

Армейцы совершили тактический фол на Стребкове, который не забил первый штрафной. 75:72 — и у ЦСКА оставалось 15 секунд на то, чтобы перевести матч в овертайм. Активная защита Бабурина не позволила Хэккетту совершить подготовленный бросок из-за дуги — промах! Клайберн сумел подобрать мяч в нападении и сделал еще одну попытку трехочкового, которая тоже не увенчалась успехом. «Нижний Новгород» впервые обыгрывает ЦСКА в плей-офф, а серия возвращается в Москву, где команды сыграют решающий матч 15 мая.

?? Pretty long time no see pic.twitter.com/GzuaTB2l6M — Basketball club Zenit (@zenitbasket) May 13, 2021

«Зенит» стал первым полуфиналистом

«ПАРМА» — «Зенит» — 62:98 (10:22, 20:27, 24:24, 8:25)

«ПАРМА»: Жукаускас (15), Григорьев (12), Мейерис (10)

«Зенит»: Пойтресс (16), Холлинс (13), Томас (12), Зубков (12), Пангос (11 + 13 передач).

Первый матч — 66:86.

Счет в серии: 0-2.

Первым полуфиналистом стал «Зенит». Пермская «ПАРМА» дебютировала в плей-офф, но выглядела в противостоянии с победителем регулярки бледно, не сумев подтвердить репутацию одного из самых неудобных соперников для питерского клуба. В повторном матче «Зенит» контролировал ход игры с первых минут. Питерцы в дебюте очень слаженно действовали в защите, благодаря чему ограничили соперника всего десятью очками в первой четверти. В нападении же главным оружием гостей стали дальние попадания: в первой половине 8 из 14 их бросков достигли цели. К большому перерыву преимущество «Зенита» выросло до 19 очков — 49:30. Во второй половине матча переломить ход игры пермякам не удалось. Гости продолжали контролировать ход матча и наращивать преимущество.

— Матч не совсем удался для нашей команды, — отметил главный тренер «ПАРМЫ» Казис Максвитис. — Настрой в начале был хороший, но мы не попали пару своих бросков, и «Зенит» вышел вперед, почувствовав уверенность в себе. Мы же, наоборот, потеряли эту уверенность. Жалко, что так закончили игру при домашних трибунах. Еще раз хочу отметить пермских болельщиков и атмосферу на домашних матчах — она одна из лучших, что я видел. Имеем что имеем, выводы будем делать позже.

— Сегодня мы провели серьезную игру как в защите, так и в нападении, — считает главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль. — Команда была в хорошей кондиции. Закончили этот матч с 28 результативными передачами, также у нас очень хороший процент реализации трехочковых. Теперь будем настраиваться на полуфиналы.

ААААА! «Локо» в полуфинале!!! Наши парни обыгрывают «Химки» во втором матче четвертьфинальной серии и выходят в следущий этап Единой Лиги ВТБ! Счет игры 85:92???

?#Локонация, спасибо за поддержку! Как всегда — мощно и громко, даже на выезде??? pic.twitter.com/x9PVuM3mww — LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) May 13, 2021

«Химки» бились до последнего

«Химки» — «Локомотив-Кубань» — 85:92 (23:22, 29:23, 14:23, 19:24)

«Химки»: Швед (16), Мозгов (15), Понкрашов (14).

«Локо»: Уильямс-Госс (30), Херви (28), Кузминскас (10), Гордон (10).

Первый матч — 80:89.

Счет в серии: 0-2.

Пожалуй, противостояние «Локо» и «Химок» изначально казалось самым интересным в четвертьфинале. Специалисты считали, что железнодорожники, впервые поднявшиеся на второе место в Лиге, — самые невезучие из всех участников плей-офф. «Химки» в концовке сезона выглядели очень неплохо. Плюс впервые почти за три года вышел на паркет Мозгов, вернулся в строй после травмы Швед. У гостей же ко второй игре так и не выздоровел MVP регулярного чемпионата Калниетис.

В середине третьей 10-минутки хозяева имели преимущество в девять очков, но перед заключительной уже гости вели «+2». Концовка обещала быть не менее жаркой, чем в Краснодаре. За пять минут до сирены на табло горели равные цифры — 76:76. А затем железнодорожники набрали шесть очков подряд. Этого задела для победы хватило. В полуфинал идет «Локомотив», «Химки» завершают сезон.

— Серия получилась сложной, и мы ожидали таких тяжелых матчей, — резюмировал Евгений Пашутин, главный тренер «Локомотива-Кубани». — «Химки» — высококлассная команда, их стартовая пятерка состоит из игроков сборной России, многие из них имеют опыт НБА. Ожидали физически жесткой борьбы, но оказались к этому не готовы в первые 10 минут. Начали играть от нападения, от броска, не были готовы возвращаться плюс в защите совершали ошибки, когда Мозгов забил несколько легких мячей из-под кольца. «Химки» набрали 52 очка за половину, а это невероятно много. Поговорили в перерыве, сказали, что в таком ключе невозможно выиграть. Договорились играть в защите, контролировать снайперов и подбор. Третью четверть потратили на то, чтобы вернуться в игру. В ней мы набрали 23 очка и пропустили всего 14, что стало ключевым моментом и придало нам уверенности. «Химки» навязали жесткую мужскую борьбу в пределах правил, но мы включились и тоже стали действовать жестко. Не грязно, а именно жестко, по-мужски, не давая себя продавливать, чтобы не казаться мягкими в защите. В конце мы выиграли подбор и по всем показателям были лучше, кроме потерь. Мы выстояли, не сделали глупых атак, то есть проявили терпение и заслуженно победили.