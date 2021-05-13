Армейцы уступили андердогу. Чемпиона ждет третий матч
В ответных четвертьфинальных матчах грянула первая сенсация плей-офф: ЦСКА неожиданно уступил в гостях «Нижнему Новгороду», в то время как первая и вторая команды по итогам регулярного сезона — «Зенит» и «Локо» — уверенно одолели своих соперников. В четверг третьим полуфиналистом может стать казанский УНИКС, если одолеет на выезде дебютанта плей-офф — польскую «Зелену Гуру».
Сенсация на Волге
«Нижний Новгород» — ЦСКА — 76:72 (19:19, 21:20, 19:21, 17:12)
«Нижний Новгород»: Астапкович (19), Кейси Шеперд (13)
ЦСКА: Ухов (12), Клайберн (11), Курбанов (10 + 14 подборов), Шенгелия (10).
Первый матч — 59:84.
Счет в серии: 1-1.
«Я бы никогда не подумал, что, заняв пятое место в регулярке и показав максимально возможный результат за последнее время, мы встретимся в четвертьфинале с ЦСКА», — сказал перед началом серии генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» Сергей Панов. Впрочем, как оказалось, статус андердога только на руку команде Зорана Лукича. В дебютном матче серии «Нижний Новгород» долгое время боролся с ЦСКА на равных. Вторая игра началась по тому же сценарию. Несмотря на резвое начало в исполнении ЦСКА, Астапкович и Торопов не дали армейцам убежать в отрыв. Концовка первой половины и вовсе осталась за волжанами. В итоге Шеперд попаданием с сиреной позволил «Нижнему» уйти на большой перерыв в роли лидеров — как и в первом матче.
Третья четверть не внесла радикальных изменений в характер матча, а в начале заключительного игрового отрезка красно-синие организовали себе 5-очковый перевес, но тут в дело вступили «дальнобойщики» волжан. Бабурин, Воронцевич и Астапкович устроили бомбардировку кольца гостей. Особенно ударно отметился в концовке Астапкович, набравший семь очков подряд. За 27 секунд до финального свистка «Нижний» вел 74:72 и владел мячом.
Армейцы совершили тактический фол на Стребкове, который не забил первый штрафной. 75:72 — и у ЦСКА оставалось 15 секунд на то, чтобы перевести матч в овертайм. Активная защита Бабурина не позволила Хэккетту совершить подготовленный бросок из-за дуги — промах! Клайберн сумел подобрать мяч в нападении и сделал еще одну попытку трехочкового, которая тоже не увенчалась успехом. «Нижний Новгород» впервые обыгрывает ЦСКА в плей-офф, а серия возвращается в Москву, где команды сыграют решающий матч 15 мая.
«Зенит» стал первым полуфиналистом
«ПАРМА» — «Зенит» — 62:98 (10:22, 20:27, 24:24, 8:25)
«ПАРМА»: Жукаускас (15), Григорьев (12), Мейерис (10)
«Зенит»: Пойтресс (16), Холлинс (13), Томас (12), Зубков (12), Пангос (11 + 13 передач).
Первый матч — 66:86.
Счет в серии: 0-2.
Первым полуфиналистом стал «Зенит». Пермская «ПАРМА» дебютировала в плей-офф, но выглядела в противостоянии с победителем регулярки бледно, не сумев подтвердить репутацию одного из самых неудобных соперников для питерского клуба. В повторном матче «Зенит» контролировал ход игры с первых минут. Питерцы в дебюте очень слаженно действовали в защите, благодаря чему ограничили соперника всего десятью очками в первой четверти. В нападении же главным оружием гостей стали дальние попадания: в первой половине 8 из 14 их бросков достигли цели. К большому перерыву преимущество «Зенита» выросло до 19 очков — 49:30. Во второй половине матча переломить ход игры пермякам не удалось. Гости продолжали контролировать ход матча и наращивать преимущество.
— Матч не совсем удался для нашей команды, — отметил главный тренер «ПАРМЫ» Казис Максвитис. — Настрой в начале был хороший, но мы не попали пару своих бросков, и «Зенит» вышел вперед, почувствовав уверенность в себе. Мы же, наоборот, потеряли эту уверенность. Жалко, что так закончили игру при домашних трибунах. Еще раз хочу отметить пермских болельщиков и атмосферу на домашних матчах — она одна из лучших, что я видел. Имеем что имеем, выводы будем делать позже.
— Сегодня мы провели серьезную игру как в защите, так и в нападении, — считает главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль. — Команда была в хорошей кондиции. Закончили этот матч с 28 результативными передачами, также у нас очень хороший процент реализации трехочковых. Теперь будем настраиваться на полуфиналы.
«Химки» бились до последнего
«Химки» — «Локомотив-Кубань» — 85:92 (23:22, 29:23, 14:23, 19:24)
«Химки»: Швед (16), Мозгов (15), Понкрашов (14).
«Локо»: Уильямс-Госс (30), Херви (28), Кузминскас (10), Гордон (10).
Первый матч — 80:89.
Счет в серии: 0-2.
Пожалуй, противостояние «Локо» и «Химок» изначально казалось самым интересным в четвертьфинале. Специалисты считали, что железнодорожники, впервые поднявшиеся на второе место в Лиге, — самые невезучие из всех участников плей-офф. «Химки» в концовке сезона выглядели очень неплохо. Плюс впервые почти за три года вышел на паркет Мозгов, вернулся в строй после травмы Швед. У гостей же ко второй игре так и не выздоровел MVP регулярного чемпионата Калниетис.
В середине третьей 10-минутки хозяева имели преимущество в девять очков, но перед заключительной уже гости вели «+2». Концовка обещала быть не менее жаркой, чем в Краснодаре. За пять минут до сирены на табло горели равные цифры — 76:76. А затем железнодорожники набрали шесть очков подряд. Этого задела для победы хватило. В полуфинал идет «Локомотив», «Химки» завершают сезон.
— Серия получилась сложной, и мы ожидали таких тяжелых матчей, — резюмировал Евгений Пашутин, главный тренер «Локомотива-Кубани». — «Химки» — высококлассная команда, их стартовая пятерка состоит из игроков сборной России, многие из них имеют опыт НБА. Ожидали физически жесткой борьбы, но оказались к этому не готовы в первые 10 минут. Начали играть от нападения, от броска, не были готовы возвращаться плюс в защите совершали ошибки, когда Мозгов забил несколько легких мячей из-под кольца. «Химки» набрали 52 очка за половину, а это невероятно много. Поговорили в перерыве, сказали, что в таком ключе невозможно выиграть. Договорились играть в защите, контролировать снайперов и подбор. Третью четверть потратили на то, чтобы вернуться в игру. В ней мы набрали 23 очка и пропустили всего 14, что стало ключевым моментом и придало нам уверенности. «Химки» навязали жесткую мужскую борьбу в пределах правил, но мы включились и тоже стали действовать жестко. Не грязно, а именно жестко, по-мужски, не давая себя продавливать, чтобы не казаться мягкими в защите. В конце мы выиграли подбор и по всем показателям были лучше, кроме потерь. Мы выстояли, не сделали глупых атак, то есть проявили терпение и заслуженно победили.
— К сожалению, приходится констатировать, что для нас сезон закончился, — отметил Андрей Мальцев, главный тренер БК «Химки». — Закончился не так, как мы планировали. Могу сказать одно: мне абсолютно не стыдно за свою команду в серии плей-офф, к которой мы подготовились. Мы бились до упора, до последних минут, но, к сожалению, счастье не повернулось к нам лицом.
Методология
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