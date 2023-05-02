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Сегодня, 14:40

Агент Шведа: «Благодаря одному милосердному Богу Алексей остался жив после такого происшествия»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Официальный представитель защитника ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич прокомментировал «СЭ» нападение на своего клиента в центре Москвы. По словам агента, титулованный российский баскетболист «получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга».

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы, — заявил «СЭ» Фимич. — После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей, без какого-либо повода, стала задираться к ним. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были решены затеять драку, в духе «лучших традиций самых гордых» обитателей, то есть вчетвером-впятером против одного. В итоге после нанесения ударов в области головы, Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному Богу, он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было будь он простым нетренированным человеком?

Могу сказать, что такое поведение в современном обществе неприемлемо. Цивилизованные люди должны уметь общаться без распускания рук, насилию предпочесть милосердие. Мотивы нападения? Может чувство безнаказанности? На самом деле мотивы неизвестны. На мой взгляд, нападавшие должны понести наказание соответственно содеянному. Надеюсь, что их найдут и дело будет доведено до справедливого итога».

Ранее в ЦСКА сообщили, что из-за полученной травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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