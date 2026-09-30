«Уралмаш» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» на выезде обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:75.

У гостей 24 очка набрал Джавонте Даглас, 22 очка на счету Дэивда Эфиани. У хозяев самым результативным игроком стал Уэнделл Грин — 16 очков.

В следующем матче «Уралмаш» сыграет на выезде с ЦСКА 7 октября. «Автодор» встретится в гостях с «Енисеем» 4 октября.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Автодор» (Саратов) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 75:80 (19:19, 18:21, 20:16, 18:24)

30 сентября. Саратов. «ДС Кристалл».

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