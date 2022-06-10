Швед остается в ЦСКА. Вокруг него будет строиться новая команда

Лучший баскетболист России не может выиграть командный трофей уже десять лет.

Алексей Швед остается в ЦСКА на сезон-2022/23, подтвердил «СЭ» агент защитника Обрад Фимич. Клуб активировал опцию продления контракта, который летом 2021-го был подписан по схеме «1+1». И если возвращение Шведа в состав красно-синих в прошлое межсезонье разделило болельщиков на два лагеря, то сохранение защитника должно восприниматься однозначно. После всех пертурбаций прошедшего сезона именно лучший снайпер Евробаскета-2017 вел команду за собой. Да, ЦСКА впервые за долгие годы не взял титул, но без Шведа, вероятно, в финальной серии вообще не было бы никакой борьбы.

Выход из тени

Шведа есть за что любить: он невероятно талантливый, яркий, лучший баскетболист страны последних лет, дважды лучший бомбардир Евролиги. Посмотреть на него в составе команды, которая борется за все возможные титулы, было невероятно интересно. Но после возвращения в ЦСКА защитнику не отводилась роль первой скрипки. Игровое время заметно сократилось [по сравнению с «Химками"], а возможности атаковать стали лимитированными. Швед не стал заменой Майку Джеймсу, а рассматривался лишь одной из опций в атаке. За полгода Алексей выдал всего несколько ярких перформансов в Евролиге. Он отрабатывал в защите, был максимально командным игроком, но без былого блеска и снайперской бесшабашности.

Виталий Фридзон и Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Лидером же команды был Даниэль Хэкетт. Во многом благодаря итальянцу армейцы шли в зоне плей-офф Евролиги. Когда у Дани не шла игра, то ЦСКА зачастую проигрывал конкурентам. Боссы красно-синих понимали, что надо как-то исправлять ситуацию, и в итоге все-таки смогли подписать Кевина Пангоса.

Звездный канадец стал игроком московского клуба 23 февраля (после длительных переговоров), но по известным причинам до России так и не добрался. А Хэкетт и еще два важных игрока задней линии — Иффе Лундберг и Марюс Григонис — решили покинуть ЦСКА. Так Алексей снова получил карт-бланш в атаке, став тем Шведом, к которому мы все привыкли в последние годы. Он раскрепостился и заиграл всеми красками своего таланта. Уже в марте россиянин стал MVP Единой лиги, в среднем набирая 22,6 очка (51,3% с игры, 40,5% трехочковые, 87% штрафные), 5,6 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата. А его связка с Милутиновым наконец-то стала работать так, как этого хотел Димитрис Итудис в начале сезона.

Повреждение, решившее судьбу титула

Пик-н-роллы россиянина и серба наводили страх на все команды Лиги ВТБ. А когда в строй вернулся Уилл Клайберн, а также в систему быстро встроился Каспер Уэйр, ЦСКА вновь стал фаворитом сезона. Выиграл регулярный чемпионат, а затем и играючи прошел два первых раунда плей-офф. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» и «Локомотива-Кубань» старались изо всех сил, но удержать лидеров ЦСКА было нереально. Особенно это касается Шведа. В четвертьфинальной серии защитник набирал 17,7 очка, 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,7 перехвата, 47,6% с игры; в полуфинале — 20,0 очка, 4,5 подбора, 7,3 передачи, 2,5 перехвата, 41,0% с игры, 37,8% из-за дуги.

В финальном противостоянии с «Зенитом» армейцы оставались в игре благодаря связке Шведа и Милутинова. Алексей попадал из сложных ситуаций при любой опеке, а Никола продолжал стабильно делать дабл-даблы (всего 11 за плей-офф — рекорд турнира). ЦСКА повел 3:1, но сделать решающий шаг не получилось. Причем, в седьмой игре хозяева вели «+6» перед стартом четвертой четверти, но потеряли Шведа. Россиянин сломал кисть и при всем желании уже ничем не мог помочь своим партнерам. Без него ЦСКА рассыпался и упустил титул.

Сергей Карасев и Алексей Швед. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Это ситуация лишь подчеркнула, что Швед значит для современного ЦСКА. А в связи с отъездом Клайберна и возможного ухода Милутинова, команду надо будет строить вокруг Шведа. Именно он главный актив армейцев, но для начала игроку надо восстановиться после перелома двух пястных костей правой руки.

«На следующей неделе состоится операция, — отметил «СЭ» Обрад Фимич. — После ее завершения уже можно будет говорить о точных сроках восстановления. Врачи говорят, что обычно реабилитация после такой травмы составляет два-три месяца. То есть Алексей должен вернуться в строй к началу нового сезона».

В новом сезоне вернуть титул будет важно не только ЦСКА, но и самому Шведу. Последний раз он брал командный трофей в сезоне-2011/12. Тогда ЦСКА победил в Лиге ВТБ и потерпел самое обидное поражение в решающем матче «Финала четырех» Евролиги от «Олимпиакоса». После этого разыгрывающий поиграл в НБА, а затем провел шесть сезонов в «Химках». В подмосковном клубе Швед и компания трижды уступила в финале Единой лиги ЦСКА. Теперь — поражение от «Зенита» и тяжелая травма. Пора снимать проклятие.