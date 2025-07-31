31 июля 2025, 15:00

Ищенко рассказал о целях на сезон: «Хочу выйти на цифры 10+4+3»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Всеволод Ищенко в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ.

— Какую цель вы ставите на новый сезон?

— Получить больше игрового времени и большую роль. Хочется играть на первой-второй позиции, а не стоять в углу в ожидании передачи.

— Конкуренция у вас будь здоров.

— Продлили Патрика Миллера, взяли Джеремайю Мартина, Кассиуса Робертсона из чемпионата Испании. Конкуренция серьезная, но без нее никуда.

— Какую статистику хотели бы видеть в конце сезона?

— Хочу выйти на цифры 10+4+3. Плюс больше бросать трехочковых. А не как в прошедшем чемпионате, когда сделал всего пять бросков за весь сезон.

— Как вам кажется, не снизился ли уровень Единой лиги ВТБ в период санкций?

— Возможно, чемпионат стал чуть послабее, но уровень не упал. Мне кажется, что это по-прежнему одна из сильнейших лиг в Европе. Да, говорят, что сейчас приезжают не такие именитые легионеры. Но посмотрите на иностранцев, которые выступали в сезоне-2024/25. Аврамович был одним из лидеров Сербии на Олимпиаде, защищался против того же Шэя. Бэйкон мог бы играть в любом клубе Евролиги на первых ролях. Шведа подписали по ходу сезона. Антониус пришел в «Локо» из Евролиги. Еще очевидный плюс, что стало больше игр. Это интереснее и болельщикам, и игрокам. Особенно молодым, у которых появилось больше возможностей проявить себя. Когда регулярка состоит из, условно, 30 игр, то права на ошибку у тренеров практически нет. Поэтому они и ставят на опытных исполнителей.

Всеволод Ищенко.«Хочется больше играть, а не стоять в углу в ожидании передачи». Первое большое интервью Ищенко

БК Локомотив-Кубань
Всеволод Ищенко
Ищенко назвал игрока, против которого тяжелее всего защищаться в Лиге ВТБ

Центровой Ванин перешел в «Енисей»

