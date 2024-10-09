«Парма» на выезде обыграла «Уралмаш»

«Парма» на выезде победила «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 63:56.

Самым результативным игроком встречи стал Стэнли Уиттакер из Екатеринбургской команды, который набрал 23 очка.

«Парма» одержала три победы при трех поражениях на старте сезона. На данный момент клуб из Перми занимает седьмое место в турнирной таблице. «Уралмаш» (две победы и три поражения) располагается на 9-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Парма» (Пермь) — 56:63 (12:19, 11:19, 6:9, 27:16)

9 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».