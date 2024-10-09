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9 октября, 21:18

«Зенит» на своем паркете обыграл «Нижний Новгород»

Сергей Разин
корреспондент
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«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл дома «Нижний Новгород» со счетом 81:78.

Самым результативным на паркете стал атакующий защитник петербуржцев Дуэйн Бэйкон, набравший 24 очка. У нижегородцев разыгрывающий защитник Кейси Шеперд набрал 20 очков.

После этого матча «Зенит» с 5 победами в 6 матчах занимает второе место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» с 4 победами — на четвертой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 81:78 (21:22, 21:19, 27:14, 12:23)

9 октября. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

БК Зенит
БК Нижний Новгород
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