Экс-центровой «Милуоки» О'Брайнт дебютирует за «Уралмаш» в матче с «Пармой»

Как стало известно «СЭ», новичок «Уралмаша» Джонни О'Брайант успешно провел медосмотр и, скорее всего, дебютирует за клуб из Екатеринбурга в матче с «Пармой», который состоится сегодня, 9 октября.

Приглашение О'Брайанта было связано с травмой Октавиуса Эллиса, который не сможет помочь команде в этом году.

На сегодняшний день уральцы идут на 7-м месте в таблице, имея 2 победы и 2 поражения, у пермяков — 2 победы и 3 поражения.

Российским болельщикам экс-центровой «Милуоки» и «Шарлотт» (147 матчей в НБА) известен по выступлениям за «Локомотив-Кубань». О'Брайант провел сезон-2019/20 с высокими показателями (16,5 очка, 5,7 подбора и 2,7 передачи в Лиге ВТБ), получив приглашение в «Црвену Звезду». В Белграде американец задержался всего на полсезона, а за последние 4 года сменил 7 клубов.

В сезоне-2023/24 О'Брайант выступал за японский клуб «Ибараки Роботс», в среднем набирая 15 очков, 7,1 подбора и 2 передачи в местной B1 League. Также Джонни успел сыграть 6 матчей в чемпионате Пуэрто-Рико.