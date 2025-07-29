Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

29 июля 2025, 12:54

УНИКС объявил о переходе Брайса

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший игрок «Пармы» Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом на один сезон, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В сезоне-2023/24 Брайс был одним из лидеров «Пармы». В среднем за 27 минут игрового времени американский защитник набирал 13,9 очка, делал 3,4 передачи и 3,2 подбора. Кроме того, Си Джей стал лучшим игроком лиги по проценту реализации трехочковых бросков — 56,6%.

Предыдущий сезон Брайс провел в греческом клубе АЕК. Его средняя статистика в 23 матчах местной лиги составила 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи за 25 минут 19 секунд на площадке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
Читайте также
Почему Макрон захотел возобновить диалог с Россией. Разбор
Гренландская биатлонистка Слеттемарк раскритиковала Дональда Трампа на Олимпиаде
Россиянин Сафонов показал чудеса мастерства, Дембеле оформил дубль. Что случилось в матче «ПСЖ» - «Марсель»
Плющенко оценил выступление Дэвис и Смолкина на Олимпиаде-2026
В ОДКБ указали на намерение Запада продолжать конфликт на Украине
В РФ подготовят рекомендации по сопровождению ветеранов СВО в трудоустройстве
Популярное видео
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Анонс Олимпиады: Канада vs США, на что бы претендовала Россия
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
Евгения Медведева — в подкасте Ксении Шойгу
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
«Локомотив» впечатляет, Хо Сэнг не приедет в Уфу
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Фигурное катание, произвольный танец на Олимпиаде-2026 в Милане 11 февраля: видео
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Швеция — Италия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Словакия — Финляндия: хоккейный турнир Олимпиады-2026 — видеообзор
Фигурное катание, мужчины, короткая программа на Олимпиаде-2026: видео
Фигурное катание, мужчины, короткая программа на Олимпиаде-2026: видео
Петр Гуменник: короткая программа на Олимпиаде-2026 10 февраля — видео
Петр Гуменник: короткая программа на Олимпиаде-2026 10 февраля — видео
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Фигурное катание, ритм-танец на Олимпиаде-2026: видео
Фигурное катание, ритм-танец на Олимпиаде-2026: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 в Милане 8 февраля, день 3: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Горные лыжи, скоростной спуск на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Лыжные гонки, мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 8 февраля: видео
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Жуткое падение Линдси Вонн в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде, день 2: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Конькобежный спорт, 3000 м на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Лыжные гонки, женский скиатлон на Олимпиаде-2026 7 февраля: видео
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Квартальнов видит выход
Квартальнов видит выход
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Парма» объявила о переходе Адамса

Ганькевич: «Прошлым летом удивили подписания Аврамовича и Бэйкона»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости