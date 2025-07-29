УНИКС объявил о переходе Брайса

Бывший игрок «Пармы» Си Джей Брайс подписал контракт с УНИКСом на один сезон, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В сезоне-2023/24 Брайс был одним из лидеров «Пармы». В среднем за 27 минут игрового времени американский защитник набирал 13,9 очка, делал 3,4 передачи и 3,2 подбора. Кроме того, Си Джей стал лучшим игроком лиги по проценту реализации трехочковых бросков — 56,6%.

Предыдущий сезон Брайс провел в греческом клубе АЕК. Его средняя статистика в 23 матчах местной лиги составила 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи за 25 минут 19 секунд на площадке.