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Стало известно расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

17:18
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Единая лига ВТБ 26 апреля представила полное расписание матчей 1/4 финала плей-офф.

В первом раунде плей-офф, стартующем 11 мая, сыграют следующие пары:

«Зенит» (1) — «Парма» (8)

«Локомотив-Кубань» (2) — «Химки» (7)

УНИКС (3) — «Зелена-Гура» (6)

ЦСКА (4) — «Нижний Новгород» (5).

Плей-офф начнется 11 мая матчами «Зенит» — «Парма» и «Локомотив-Кубань» — «Химки».

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