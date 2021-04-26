Стало известно расписание матчей 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
17:18
Единая лига ВТБ 26 апреля представила полное расписание матчей 1/4 финала плей-офф.
В первом раунде плей-офф, стартующем 11 мая, сыграют следующие пары:
«Зенит» (1) — «Парма» (8)
«Локомотив-Кубань» (2) — «Химки» (7)
УНИКС (3) — «Зелена-Гура» (6)
ЦСКА (4) — «Нижний Новгород» (5).
Плей-офф начнется 11 мая матчами «Зенит» — «Парма» и «Локомотив-Кубань» — «Химки».
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