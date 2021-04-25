Стали известны пары плей-офф Единой Лиги ВТБ
16:39
Стали известны пары плей-офф Единой Лиги ВТБ, который стартует 10 мая.
В четвертьфиналах сыграют: «Зенит» (1) — «Парма» (8), «Локомотив-Кубань» (2) — «Химки» (7), УНИКС (3) — «Зелёна-Гура» (6), ЦСКА (4) — «Нижний Новгород» (5).
Четвертьфинальные серии турнира пройдут до двух побед.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю