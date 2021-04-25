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Стали известны пары плей-офф Единой Лиги ВТБ

16:39
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Стали известны пары плей-офф Единой Лиги ВТБ, который стартует 10 мая.

В четвертьфиналах сыграют: «Зенит» (1) — «Парма» (8), «Локомотив-Кубань» (2) — «Химки» (7), УНИКС (3) — «Зелёна-Гура» (6), ЦСКА (4) — «Нижний Новгород» (5).

Четвертьфинальные серии турнира пройдут до двух побед.

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