Пуэрториканский защитник «Автодора» продолжит карьеру в Греции

27-летний пуэрториканский защитник Джиан Клавелл, выступавший за «Автодор», продолжит сезон в греческом клубе «Промитеас» (Патры), сообщает официальный сайт российской команды 27 апреля.

? СПАСИБО, ДЖИАН! ??

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27-летний пуэрториканский ?? защитник Джиан @clavelito04 КЛАВЕЛЛ после окончания контракта с «Автодором» продолжит сезон в греческом клубе @promitheasbc (Патры, ??).

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Подробности:https://t.co/RZyTIEbLOT pic.twitter.com/nP04BP8HFA — BC Avtodor Saratov (@AvtodorSaratov) April 27, 2021

В 18 матчах чемпионата Единой лиги ВТБ средняя статистика Клавелла составила 16,2 очка (5-й показатель в лиге), 2,5 подбора, 1,6 передачи и 1,0 перехвата.

«Промитеас» вышел в финал Кубка Греции, а также занимает 3-е место в регулярном чемпионате страны за тур до его окончания (15 побед при 6 поражениях).