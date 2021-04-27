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Пуэрториканский защитник «Автодора» продолжит карьеру в Греции

16:36
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27-летний пуэрториканский защитник Джиан Клавелл, выступавший за «Автодор», продолжит сезон в греческом клубе «Промитеас» (Патры), сообщает официальный сайт российской команды 27 апреля.

В 18 матчах чемпионата Единой лиги ВТБ средняя статистика Клавелла составила 16,2 очка (5-й показатель в лиге), 2,5 подбора, 1,6 передачи и 1,0 перехвата.

«Промитеас» вышел в финал Кубка Греции, а также занимает 3-е место в регулярном чемпионате страны за тур до его окончания (15 побед при 6 поражениях).

Дополнительная информация:

http://avtodor.ru/index.php/news-events/item/4533-thank-you-gian

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