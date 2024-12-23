Агент Шведа: «Алексей поддерживает форму в Китае с личным тренером»

Представитель чемпиона Евролиги и олимпийского призера Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал «СЭ», что спортсмен продолжает поддерживать форму после отчисления из китайского «Шаньси».

«Алексей пока остается в Китае, работает с тренером по индивидуальной подготовке. Он хочет присоединиться к новому клубу в оптимальных кондициях», — сказал Фимич.

Ранее агент заявил «СЭ», что Швед готов вернуться в один из российских клубов. Он играл за «Шаньси» с 2023 года. 7 декабря клуб отчислил россиянина из состава, игрок успел провести только 5 матчей за команду в этом розыгрыше чемпионата Китая. В его активе в среднем 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи при 37,5% точности из-за дуги.

35-летний защитник наиболее известен по выступлениям за ЦСКА и «Химки». В составе подмосковного клуба защитник дважды становился лучшим снайпером Евролиги, а также MVP Еврокубка. В НБА россиянин играл за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс».