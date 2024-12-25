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Сегодня, 15:50

Коновалов сменил Анзуловича на посту главного тренера «Самары»

Алина Савинова
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Дражен Анзулович покинул пост главного тренера «Самары», сообщает пресс-служба клуба.

Хорватский специалист возглавлял команду с апреля прошлого года. Новым главным тренером «Самары» назначен Владислав Коновалов.

«Поздравляем Владислава Николаевича с назначением и желаем ему удачи и побед на новом посту!» — говорится в заявлении клуба.

Коновалов работает в «Самаре» с 2022 года. Ранее он входил в тренерский штаб ЦСК ВВС, «Красных Крыльев» и возглавлял такие команды, как «Тобол», «Енисей» и «Темп-СУМЗ-УГМК».

«Самара» занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав за сезон 7 побед и потерпев 14 поражений.

Источник: https://t.me/bcsamara/6120
Баскетбол
БК Самара
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