Агент Шведа: «Готовы провести переговоры с российскими клубами»

Официальный представитель чемпиона Евролиги и олимпийского призера Алексея Шведа Обрад Фимич прокомментировал «СЭ» отчисление защитника из китайского «Шаньси».

«К сожалению, новый тренер не дал Алексею шансов проявить себя, делал ставку на других иностранных игроков задней линии. Хотя до сезона два других клуба китайской лиги хотели подписать Шведа, но генеральный менеджер «Шаньси» отказался отпускать игрока. А тренеру он в итоге не подошел. Неприятная ситуация, но такое бывает.

В Китае в последние годы для иностранцев работает правило, что контракт становится гарантированным только после третьего месяца. Поэтому так много легионеров отчисляют по ходу сезона. Из-за правил CBA в этом сезоне Алексей уже не может заключить контракт с другой командой высшего дивизиона КНР.

Нам поступило предложение из Тайваня, но мы отвергли его. Готовы провести переговоры с российскими клубами. Мне как сербу было странно, что перед переходом в Китай клубы Лиги ВТБ не выразили интереса к кандидатуре Алексея. Он достойно представлял страну за границей в такие тяжелые времена.

Алексей — объективно сильнейший русский игрок своего поколения и, думаю, входит в десятку лучших европейцев в последние 14 лет. Человек, на которого равняются дети. Дважды лучший снайпер Евролиги и Евробаскета-2017. В Сербии по-другому относятся к своим легендам. Посмотрим, как будет [с интересом клубов Лиги ВТБ] на этот раз».

В текущем сезоне 35-летний Швед сыграл в 5 матчах китайской лиги, набирая в среднем 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете. В прошлом сезоне россиянин вышел с «Шаньси» в плей-офф и установил рекорд турнира по количеству точных трехочковых бросков за одну четверть (6).