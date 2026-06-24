Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

24 июня, 19:40

В «Зените» определились с будущим Димитриевича в клубе

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в интервью «СЭ» сообщил, что клуб близок к договоренности с новым главным тренером, а также ответил на вопрос о будущем защитника Ненада Димитриевича в клубе.

— Насколько тяжелым будет стартовавшее межсезонье? Стоит ли болельщикам ждать кардинальных изменений в составе?

— Сейчас каждое межсезонье тяжелее из-за ситуации на рынке для российских команд. Отсутствие еврокубков и текущая неспокойная ситуация ставят нас в очень сложные условия для привлечения качественных специалистов и сильных игроков. При этом прошедший сезон обязывает нас делать серьезные выводы по составу.

— Есть ли какой-то дедлайн по завершению поиска нового главного тренера?

— Мы в решающей стадии, надеюсь, скоро объявим нового наставника (велика вероятность, что вакантное место займет титулованный черногорский специалист Душко Иванович. — Прим. «СЭ»).

— Есть ли уже понимание, проведет ли Ненад Димитриевич новый сезон в «Зените»?

— У нас обоюдная опция по выходу из контракта, в принципе, мы определились и скоро объявим результаты.

С января 2026 года Димитриевич выступал за «Баварию» на правах аренды из «Зенита».

Александр Церковный.«Прошедший сезон обязывает нас делать серьезные выводы по составу». Интервью гендиректора «Зенита»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Зенит
Александр Церковный
Ненад Димитриевич
Читайте также
Три человека катапультировались из разбившегося во Франции самолета
В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения. Жену и детей футболиста Трехо нашли мертвыми
В ВОЗ сообщили о гибели 1,3 тыс. людей в Европе из-за жары
Новак назвал импорт топлива одной из мер стабилизации рынка РФ
Напал, избил и изнасиловал. Капитана сборной Кабо-Верде Мендеша обвинили в тяжком преступлении
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Церковный о неудачном сезоне «Зенита»: «Не удалось создать ДНК чемпионской команды»

«Зенит» может остаться без своего фарм-клуба

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости