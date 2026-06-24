В «Зените» определились с будущим Димитриевича в клубе

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в интервью «СЭ» сообщил, что клуб близок к договоренности с новым главным тренером, а также ответил на вопрос о будущем защитника Ненада Димитриевича в клубе.

— Насколько тяжелым будет стартовавшее межсезонье? Стоит ли болельщикам ждать кардинальных изменений в составе?

— Сейчас каждое межсезонье тяжелее из-за ситуации на рынке для российских команд. Отсутствие еврокубков и текущая неспокойная ситуация ставят нас в очень сложные условия для привлечения качественных специалистов и сильных игроков. При этом прошедший сезон обязывает нас делать серьезные выводы по составу.

— Есть ли какой-то дедлайн по завершению поиска нового главного тренера?

— Мы в решающей стадии, надеюсь, скоро объявим нового наставника (велика вероятность, что вакантное место займет титулованный черногорский специалист Душко Иванович. — Прим. «СЭ»).

— Есть ли уже понимание, проведет ли Ненад Димитриевич новый сезон в «Зените»?

— У нас обоюдная опция по выходу из контракта, в принципе, мы определились и скоро объявим результаты.

С января 2026 года Димитриевич выступал за «Баварию» на правах аренды из «Зенита».