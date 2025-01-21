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Сегодня, 05:45

Разыгрывающий ЦСКА Тримбл готов принять участие в шоу «Холостяк»

Сергей Разин
корреспондент
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Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал о желании принять участие в популярном российском реалити-шоу «Холостяк».

«После одного из последних матчей болельщица подарила мне розу, и потом мне рассказали, что в России есть известное ТВ-шоу «Холостяк», где понравившимся людям тоже дарят розу. Я бы с удовольствием поучаствовал в таком шоу. Буду ждать звонка с приглашением! Если мне позвонят, я готов», — приводит слова Тримбла Legalbet.

«Холостяк» — реалити-шоу, в котором известные холостые мужчины отправляются в путешествие в компании девушек с целью найти себе пару.

Тримбл выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего американца 23 матча, в которых он набрал 361 очко.

Источник: Legalbet
БК ЦСКА
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