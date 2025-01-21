Разыгрывающий ЦСКА Тримбл готов принять участие в шоу «Холостяк»
Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал о желании принять участие в популярном российском реалити-шоу «Холостяк».
«После одного из последних матчей болельщица подарила мне розу, и потом мне рассказали, что в России есть известное ТВ-шоу «Холостяк», где понравившимся людям тоже дарят розу. Я бы с удовольствием поучаствовал в таком шоу. Буду ждать звонка с приглашением! Если мне позвонят, я готов», — приводит слова Тримбла Legalbet.
«Холостяк» — реалити-шоу, в котором известные холостые мужчины отправляются в путешествие в компании девушек с целью найти себе пару.
Тримбл выступает за ЦСКА с 2023 года. В текущем сезоне на счету 29-летнего американца 23 матча, в которых он набрал 361 очко.
Источник: Legalbet
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