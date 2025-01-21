Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:06

Ухов — о переходе Шведа в «Зенит»: «Поздравляю его с возвращением в лигу»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Атакующий защитник ЦСКА Иван Ухов прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Особого настроя на «Зенит» из-за того, что туда перешел Швед, у меня не будет. Для нас «Зенит» — такой же принципиальный соперник, как «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В матчах с такими соперниками настрой всегда один — только на победу и на тяжелую игру. Алексея же только хочется поздравить с тем, что он вернулся в лигу. Уже скоро увидимся с ним на площадке. Хотел ли бы видеть Шведа в ЦСКА? Я не генеральный менеджер, поэтому на такие вопросы отвечать не могу. Не моя компетенция. Алексею только хочу пожелать удачи и поменьше травм», — цитирует Ухова Legalbet.ru.

Ранее Швед выступал в чемпионате Китая. В пяти матчах он в среднем набирал 6,4 очка, совершал 2,4 подбора и делал 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете в составе «Шаньси». Спустя два месяца баскетболист покинул китайскую команду.

Швед — лучший бомбардир (4313 очков) и ассистент (1311) в истории Единой лиги ВТБ. Ранее в России он играл за ЦСКА, «Химки» и «Динамо».

Источник: Legalbet.ru
Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Алексей Швед
Иван Ухов
Читайте также
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 66 человек
В Казани возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка в частной клинике
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
«Зенит» заявил, что за 33-милионного игрока не заплатил ни цента. Что случилось после перехода Луиса Энрике
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Популярное видео
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Разыгрывающий ЦСКА Тримбл готов принять участие в шоу «Холостяк»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости