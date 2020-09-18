Призовой фонд турнира The International 2020 превысил 37,7 миллиона долларов

В конце мая в Dota 2 был выпущен Battle Pass 2020, приуроченный к турниру The International 2020. За 141 день благодаря продажа «боевого пропуска» призовой фонд главного турнира вырос до 37,8 миллиона долларов.

17 сентября произошел ощутимый скачок благодаря тому, что была выпущена третья Immortal Treasure, продллено действие Battle Pass 2020 до 9 октября и запущена распродажа уровней.

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 пополняется благодаря покупкам Battle Pass и уровней к нему. 25 процентов от каждой продажи отправляются в копилку турнира.

Напомтим, The International 2020 должен был пройти в конце августа в Стокгольме. Новые возможные даты проведения объявят позже. Действующим победителем является команда OG.

Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 преодолел отметку в $ 37 млн. Такого результата он достиг спустя 114 дней со старта продаж Battle Pass 2020.

17 сентября Valve выпустила третью Immortal Treasure, продлила действие Battle Pass 2020 до 9 октября, а также запустила распродажу уровней — каждый владелец боевого пропуска может приобрести до двух наборов по 60 уровней со скидкой 30%. За день сумма призового фонда к TI10 увеличилась более чем на $ 320 тыс.