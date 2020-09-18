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Призовой фонд турнира The International 2020 превысил 37,7 миллиона долларов

05:17

В конце мая в Dota 2 был выпущен Battle Pass 2020, приуроченный к турниру The International 2020. За 141 день благодаря продажа «боевого пропуска» призовой фонд главного турнира вырос до 37,8 миллиона долларов.

The International.The International 2020 перенесен из-за коронавируса

17 сентября произошел ощутимый скачок благодаря тому, что была выпущена третья Immortal Treasure, продллено действие Battle Pass 2020 до 9 октября и запущена распродажа уровней.

Призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 пополняется благодаря покупкам Battle Pass и уровней к нему. 25 процентов от каждой продажи отправляются в копилку турнира.

Напомтим, The International 2020 должен был пройти в конце августа в Стокгольме. Новые возможные даты проведения объявят позже. Действующим победителем является команда OG.

Призовой фонд турнира The International 2020 по Dota 2 преодолел отметку в $ 37 млн. Такого результата он достиг спустя 114 дней со старта продаж Battle Pass 2020.

17 сентября Valve выпустила третью Immortal Treasure, продлила действие Battle Pass 2020 до 9 октября, а также запустила распродажу уровней — каждый владелец боевого пропуска может приобрести до двух наборов по 60 уровней со скидкой 30%. За день сумма призового фонда к TI10 увеличилась более чем на $ 320 тыс.

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