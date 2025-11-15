Президент УНИКСа Богачев о Шведе: «Рады, что взяли его»

Президент УНИКСа Евгений Богачев в разговоре с «СЭ» отметил вклад Алексея Шведа в победном матче с ЦСКА (76:75). Российский защитник набрал последние четыре очка своей команды, в том числе забросил два решающих штрафных.

«Талант у Шведа никуда не пропал. Он подменяет травмированного Ли, но несмотря на то, что совсем недавно в нашем коллективе, ведет игру команды. Делает это умело, и если нужно забивает. Как в концовке с ЦСКА. Рады, что взяли его», — сказал «СЭ» Богачев.

В двух матчах за УНИКС Швед в среднем набирал 9 очков и 8 передач.