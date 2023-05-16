Андрей Ватутин: «От ухода трех российских клубов из Евролиги никто не выиграл»

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» рассказал об общении с руководителями клубов Евролиги, которая отстранила российские команды по политическим причинам.

— Общаюсь. И по служебной необходимости, и по-товарищески, — рассказал Ватутин. — Игроками, тренерами, функционерами. Честно могу сказать, что от ухода трех российских клубов из Евролиги никто не выиграл. Более того, никто не счастлив такому решению. Ни в одном клубе. Оно было продиктовано политическими моментами, и, увы, мы никак не можем на него повлиять.

Армейцы являются четырехкратными победителями Евролиги, имеют прямой допуск на этот турнир, но не выступали последние два сезона из-за санкций против России.

Полное интервью Андрея Ватутина «СЭ» здесь