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16 мая, 16:00

Президент ЦСКА ответил на вопрос о новом контракте Шведа

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Глава баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отреагировал на вопрос о будущем защитника Алексея Шведа, у которого летом заканчивает кончается контракт.

— Не надо насильно затягивать меня в разговоры про будущее. Главное, чтобы Алексей восстановился, — отметил Ватутин. — На пятый матч он впервые вышел в свет (после инцидента с избиением в центре Москвы. — Прим. «СЭ»). Приятно, что болельщики его так тепло поприветствовали. Будем считать, Алексей помог нам своим приходом на игру.

1 мая Швед был избит в уличной драке у одного из московских ресторанов, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Игрок пропустил бронзовую серию против «Зенита», но накануне пришел на заключительный матч поддержать своих товарищей.

Полное интервью Андрея Ватутина «СЭ» здесь

баскетбол
БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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