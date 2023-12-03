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Сегодня, 16:09

«Парма» обыграла МБА в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Парма» дома одержала победу над МБА в матче Единой лиги ВТБ — 77:56.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Айзея Риз, набравший 22 очка, 5 передач и 2 подбора. Лучшим у гостей был Владислав Трушкин (19 очков, 6 подборов и 1 ассист).

Пермяки занимают девятое место в Единой лиге ВТБ. МБА идет 11-м в турнирной таблице.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Парма-Пари» (Пермь) — МБА (Москва) — 77:56 (22:16, 19:14, 13:15, 23:11)

3 декабря. Пермь. «УДС Молот».

Баскетбол
БК МБА
БК Парма (Пермь)
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