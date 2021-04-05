ЦСКА проявляет интерес к форварду «Фенербахче»
18:24
ЦСКА заинтересован в подписании форварда «Фенербахче» Дайшона Пьера, сообщает ив Twitter нсайдер Неманя Жорич.
ЦСКА может в ближайшее время сделать Пьеру солидное предложение. «Фенербахче» имеет опцию по сохранению игрока на еще один сезон и рассчитывает на продолжение сотрудничества.
В нынешнем розыгрыше Евролиги канадский баскетболист набирает 9,4 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
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