Единая лига ВТБ и VK Видео подписали соглашение о сотрудничестве

Единая лига ВТБ и VK Видео подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого платформа получила цифровые права на трансляцию всех матчей турнира в сезоне-2025/26.

Помимо игр Суперкубка, регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ, пользователи VK Видео смогут бесплатно посмотреть Матч всех звезд, игры Суперкубка и Winline Basket Cup. Кроме трансляций зрителям будут доступны студийные эфиры, хайлайты, тематические обзоры и спецпроекты, включая подборки лучших моментов и рубрики с участием игроков и тренеров.

Старт трансляций в VK Видео даст Суперкубок Единой лиги ВТБ, который пройдет с 24 по 25 сентября в Белграде. В турнире примут участие ЦСКА, «Зенит», сербская «Црвена Звезда» и «Дубай».

«Партнерство с VK Видео открывает новые горизонты для развития баскетбола Единой Лиги в диджитал-пространстве. Теперь болельщики в удобном формате смогут следить за всеми главными событиями Лиги — от Суперкубка и регулярного чемпионата до Winline Basket Cup, Матча Всех Звезд и решающих матчей плей-офф.

Уверен, что сотрудничество с крупнейшей российской платформой позволит привлечь еще больше аудитории, повысить вовлеченность и дать миллионам зрителей качественный баскетбольный контент: трансляции, аналитические программы, спецпроекты и яркие истории о героях Лиги.

Отмечу, что первым баскетбольным матчем, показанным эксклюзивно в VK Видео станет игра Суперкубка в Сербии, «Црвена Звезда» — ЦСКА, 24 сентября. Это первый баскетбольный матч Единой Лиги за 3 с половиной года, который пройдет в Европе», — заявил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.