8 мая, 19:05

ЦСКА обыграл УНИКС и увеличил преимущество в серии плей-офф Лиги ВТБ

Камила Абдурахманова
корреспондент

ЦСКА дома победил УНИКС во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 95:87.

Сербский разыгрывающий защитник Алекса Аврамович стал самым результативным игроком в составе ЦСКА, набрав 32 очка.

В составе казанского клуба наиболее результативным игроком также стал разыгрывающий защитник — Маркус Кин. Он набрал 23 очка, сделал два подбора и отдал три передачи.

ЦСКА увеличил преимущество в серии — 2-0. Третью игру команды проведут в Казани в понедельник, 12 мая. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20)

8 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 2-0

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Соплю дилетантскую сглотни юродь .. и сдрызднесь .. подале от баскетбола .. в коем петух цидракный .. **

    09.05.2025

  • Alexey Ryabtsov

    С ПОБЕДОЙ ДОРОГОЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЦСКА !!!

    09.05.2025

  • Як Цидрак

    С тобой скучно ппц, ты как закостенелый обрубок, как можно говорить о защите в первой игре, если люди обеих команд из под щита всю дорогу не забивали. Пшел нафуй идиот.

    08.05.2025

  • Спринт

    Дерьмо .. сугубо тот, кто несет дилетантскую ахинейку, не петря в баскетболе и на пол-полушки .. **

    08.05.2025

  • Як Цидрак

    Если количество попыток трехочковых у обеих команд больше, чем двушек, это означает лишь одно - уровень команд гавно. ПС. Камила бот, такой же как и Егор Сергеев и еще пару-тройку ботов, для спринтов инфа.

    08.05.2025

  • Спринт

    Соплю юродь размажь по бестолковке .. и попукай внюхая .. подале .. от спорта **

    08.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Убогий дедулька, своё "чувство юмора" бабкам у подъезда демонстрируй. Хотя я думаю, что ты уже и их задолбал своей тупостью.

    08.05.2025

  • Axel Pervolainen

    Казанские негры проиграли московским

    08.05.2025

  • Irina Suslina

    Уэйр конечно молодец, но где про 32 очка Алексы Аврамовича!!!

    08.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ухов ты там еще долго будешь семенить бальным шагом --нулевый и никакой --со слезами невозможно смотреть на это уродство

    08.05.2025

  • Спринт

    .. бледнолицый в нестиранной майке .. грустно порадовался собственной ахинейке .. **

    08.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    курбанов это позор --это балласт для клуба --неужели он еще следущий сезон будет тянуть клуб на дно --бездарь от природы

    08.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Негры в красных майках обыграли негров в белых майках. Даже не знаю- грустить или радоваться.

    08.05.2025

  • Alexey Tarasov

    КРАСАВЦЫ:thumbsup:БОЛЕЛЬЩИКОВ ЦСКА с ПОБЕДОЙ:v:?в КАЗАНИ будет трудно:point_up:?но надо Побеждать и выходить в финал.:point_up:?:100::v:?:horse:

    08.05.2025

  • Спринт

    Баскетбол начинается с защиты. Позавчера качество игры в обороне было на порядок качественней .. сегодняшенму бардаку при обороне обеих команд.

    08.05.2025

  • KlimA

    Матч огонь! К концу матча было чувство, что наши ещё пару четвертей без перерыва отбегают. Физически хорошо подготовились) У Капера и Алексы сегодня хорошо летело)

    08.05.2025

  • Спринт

    ЦСКА с важной победой на пути к Кубку лиги банкиров! Игра в игре - это Алекса и Каспер, которые сделали игру и результат армейской команды! - Очередная горе-спецуха некогда спортивной газетёнки - самый результативный Алекса, который набрал 32 очка в этом матче.

    08.05.2025

  • belaruss

    Матч прошёл на одном дыхании, не чета предыдущему, скучному и нудному,Алекса с Каспером сегодня жгли на совесть, поздравления болелам коней

    08.05.2025

    • ЦСКА — УНИКС: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

    Пистиолис — о второй победе ЦСКА над УНИКСом: «Парни показали командный баскетбол»

