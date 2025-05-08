ЦСКА обыграл УНИКС и увеличил преимущество в серии плей-офф Лиги ВТБ

ЦСКА дома победил УНИКС во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 95:87.

Сербский разыгрывающий защитник Алекса Аврамович стал самым результативным игроком в составе ЦСКА, набрав 32 очка.

В составе казанского клуба наиболее результативным игроком также стал разыгрывающий защитник — Маркус Кин. Он набрал 23 очка, сделал два подбора и отдал три передачи.

ЦСКА увеличил преимущество в серии — 2-0. Третью игру команды проведут в Казани в понедельник, 12 мая. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 95:87 (20:28, 21:17, 28:22, 26:20)

8 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 2-0