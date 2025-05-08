ЦСКА и УНИКС сыграют во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ в четверг, 8 мая. Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт», начало — в 17:00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА — УНИКС в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч! Игра» и «Старт», сайтах Единой лиги ВТБ и matchtv.ru. Также смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Oкко Спорт» (по подписке).

Первый матч между соперниками в Москве два дня назад завершился победой действующих чемпионов армейцев — 67:56.