Пистиолис — о второй победе ЦСКА над УНИКСом: «Парни показали командный баскетбол»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис назвал заслуженной победу над УНИКСом (95:87) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы начали матч несобранно, с очень плохой концентрацией. Позволили сопернику набрать 28 очков в первой четверти, что недопустимо. Тем не менее рад тому, как мы отреагировали. Парни показали командный баскетбол, было очень много хороших индивидуальных перформансов. У меня сложилось впечатление, что во второй половине мы контролировали ход игры, набрали более 50 очков и заслужили эту победу», — приводит пресс-служба Единой лиги ВТБ слова тренера.

ЦСКА увеличил преимущество в серии — 2-0. Третью игру команды проведут в Казани в понедельник, 12 мая. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.