ЦСКА обыграл "Химки" и повел в финальной серии

ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.

В составе победителей самым результативны стал Нандо Де Коло - 22 очка. У "Химок" 30 очков набрал Алексей Швед.

Следующий матч состоится в Москве 7 июня. Начало в 19.30 по московскому времени.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Финал

Первый матч

ЦСКА - "Химки" - 106:85 (26:16, 27:19, 29:32, 24:18)

Счет в серии: 1-0

5 июня. Москва. "УСК ЦСКА".

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