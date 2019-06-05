ЦСКА обыграл "Химки" и повел в финальной серии

ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.
В составе победителей самым результативны стал Нандо Де Коло - 22 очка. У "Химок" 30 очков набрал Алексей Швед.
Следующий матч состоится в Москве 7 июня. Начало в 19.30 по московскому времени.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Финал
Первый матч
ЦСКА - "Химки" - 106:85 (26:16, 27:19, 29:32, 24:18)
Счет в серии: 1-0
5 июня. Москва. "УСК ЦСКА".
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