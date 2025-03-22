Андрей Зубков рассказал о самом болезненном пропущенном ударе: «Язык онемел, кровь хлещет»

Форвард МБА-МАИ Андрей Зубков в интервью «СЭ» рассказал, что мог потерять часть языка после столкновения с Джеремайей Мэсси.

— Когда вам особенно сильно засадили за 15 лет карьеры?

— Сразу на ум приходит случай с Джеремайей Мэсси. У нас была открытая тренировка. Я обыграл его и забил легкие два очка. Бежим назад, он делает показ, я выпрыгиваю, и он бьет локтем мне в низ челюсти. Язык онемел, кровь хлещет. Чувствую, что передних зубов нет. Сразу же едем в больницу, по дороге ничего не чувствую. Заходим в кабинет к хирургу. Он смотрит на мой язык и говорит, что языки он никогда не зашивал. В итоге шесть швов сверху и два шва снизу. Говорит, еще бы чуть-чуть и я бы откусил довольно важный кусок. Два зуба ушли назад. Заходим к стоматологу. Он говорит «извини» и пальцами ставит эти зубы назад. Мол, сделай снимок, если ничего не треснуло, то тебе повезло.

Это было самый жесткий удар, который я пропустил. Лицо было невероятно раздуто, пару недель мог есть только через трубочку. Потерял килограммов семь-восемь. Бывало, просыпался посреди ночи весь в крови.

— Американец сделал это не специально?

— Кто-то говорит, специально, кто-то — «ну нечаянно».

— Общались потом?

— Да, конечно. Писал, что с него поход в ресторан. Ответил, что все нормально, никаких обид.

Зубков выступал за «Локомотив-Кубань» с 2011 по 2017 годы.