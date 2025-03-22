Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

22 марта, 09:25

Андрей Зубков о чемпионстве «Зенита»: «Ощущения после финальной сирены были очень классные, но потом наступил ужасный момент»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард МБА-МАИ, экс-капитан БК «Зенит» Андрей Зубков в интервью «СЭ» вспомнил самые яркие моменты чемпионства сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ-2021/22.

— Если говорить про чемпионский сезон с «Зенитом», то что вспоминается первым делом?

— Ситуация, когда все иностранцы разъехались. К нам приехали Сергей Моня, Виталий Фридзон, Егор Вяльцев. Несколько матчей сыграли экспериментальным составом. Потом вернулись многие легионеры. Вообще тот коллектив отличала хорошая командная химия. Мы были очень дружны. Могли остаться после тренировки, сходить вместе поужинать. Были единым целым, и это помогло вернуться в финальной серии с 3:1.

— Когда поверили, что можно отыграться у ЦСКА?

— Думаю, что после пятого матча. На ту игру в Москву мы ехали с настроем «получится — не получится». В итоге выиграли два очка и поверили в себя. Шестую игру мы забрали крупно («+19»), и тогда пришло осознание, что надо брать трофей. Помню седьмой матч, который начинался очень рано — то ли в 12.00, то ли в 13.00. Был сумасшедший ажиотаж, мы пытались достать билеты для своих родных, но это было нереально. Сама игра была очень напряженной, и в заключительной четверти мы смогли вырвать победу. Ощущения после финальной сирены были очень классные, но потом наступил ужасный момент.

— Что такое?

— Меня сразу вызвали на допинг-тест.

— То есть Александра Овечкина в победной раздевалке не видели?

— Получается, я выходил, а он заходил. Успели только быстро поздравить друг друга. И вот представьте мои ощущения. Ты сидишь и не можешь помочиться в баночку, но при этом понимаешь, как там весело в раздевалке. Еще раньше в комнате для тестирования в холодильнике стояло пиво. Можно было выпить пенного и быстрее пойти в туалет, но в какой-то момент его запретили. Со мной пошел Серега Карасев. В итоге я мучился минут сорок, а Серого мы ждали еще час.

Зубков выступал за «Зенит» с 2019 по 2024 годы.

Андрей Зубков.«Порой смотришь Евролигу — и слезы наворачиваются». Откровенный разговор с Зубковым
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Зенит
БК МБА
Андрей Зубков
Читайте также
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андрей Зубков о Евролиге: «Порой смотришь — и слезы наворачиваются»

Андрей Зубков рассказал о самом болезненном пропущенном ударе: «Язык онемел, кровь хлещет»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости