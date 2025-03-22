Андрей Зубков о чемпионстве «Зенита»: «Ощущения после финальной сирены были очень классные, но потом наступил ужасный момент»

Форвард МБА-МАИ, экс-капитан БК «Зенит» Андрей Зубков в интервью «СЭ» вспомнил самые яркие моменты чемпионства сине-бело-голубых в Единой лиге ВТБ-2021/22.

— Если говорить про чемпионский сезон с «Зенитом», то что вспоминается первым делом?

— Ситуация, когда все иностранцы разъехались. К нам приехали Сергей Моня, Виталий Фридзон, Егор Вяльцев. Несколько матчей сыграли экспериментальным составом. Потом вернулись многие легионеры. Вообще тот коллектив отличала хорошая командная химия. Мы были очень дружны. Могли остаться после тренировки, сходить вместе поужинать. Были единым целым, и это помогло вернуться в финальной серии с 3:1.

— Когда поверили, что можно отыграться у ЦСКА?

— Думаю, что после пятого матча. На ту игру в Москву мы ехали с настроем «получится — не получится». В итоге выиграли два очка и поверили в себя. Шестую игру мы забрали крупно («+19»), и тогда пришло осознание, что надо брать трофей. Помню седьмой матч, который начинался очень рано — то ли в 12.00, то ли в 13.00. Был сумасшедший ажиотаж, мы пытались достать билеты для своих родных, но это было нереально. Сама игра была очень напряженной, и в заключительной четверти мы смогли вырвать победу. Ощущения после финальной сирены были очень классные, но потом наступил ужасный момент.

— Что такое?

— Меня сразу вызвали на допинг-тест.

— То есть Александра Овечкина в победной раздевалке не видели?

— Получается, я выходил, а он заходил. Успели только быстро поздравить друг друга. И вот представьте мои ощущения. Ты сидишь и не можешь помочиться в баночку, но при этом понимаешь, как там весело в раздевалке. Еще раньше в комнате для тестирования в холодильнике стояло пиво. Можно было выпить пенного и быстрее пойти в туалет, но в какой-то момент его запретили. Со мной пошел Серега Карасев. В итоге я мучился минут сорок, а Серого мы ждали еще час.

Зубков выступал за «Зенит» с 2019 по 2024 годы.