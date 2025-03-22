Баскетбол
22 марта, 09:55

Андрей Зубков: «Рыжов — невероятный талант. Надеюсь, до него кто-то достучится»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард МБА-МАИ, экс-капитан БК «Зенит» Андрей Зубков назвал самого талантливого российского игрока, с которым удалось поиграть в команде.

«Егор Рыжов. Невероятный талант, но есть проблемы с восприятием реальности. Если поправит этот момент, уберет свою дурость, то будет нереальным игроком. Физически сильный, понимает баскетбол. Хороший бросок, отличный проход. Надеюсь, до него кто-то достучится.

Помню Сашу Щербенева совсем ребенком. Рад, что он играет на высоком уровне, закрепился в сборной. То же самое касается и Влада Ещенко. Хорошо помню и детей Андрея Владимировича Ведищева. Мы ездили с ними на один тренировочный кэмп с Сашей Груичем. Ой, ну мучили мы их с Максом Ткаченко. Такие задиристые были. Теперь смотришь — оба играют на высоком уровне. Молодцы», — отметил Зубков в интервью «СЭ».

В текущем сезоне Единой лиги Рыжов в среднем набирает 3,8 очка и 2,1 подбора за 8:35 на паркете.

Андрей Зубков.«Порой смотришь Евролигу — и слезы наворачиваются». Откровенный разговор с Зубковым
